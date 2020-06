Le gouvernement attise les haines raciales

Nous pensions avoir atteint le sommet de l’incompétence gouvernementale avec la gestion de la crise sanitaire et ses innombrables ordres et contre-ordres, sans parler des mensonges d’État.

Le développement du mouvement d’extrême gauche Black Lives Matter montre que nous avions tort : le gouvernement pouvait faire encore pire !

Tout d’abord, nous avons constaté avec effarement qu’alors que les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique étaient toujours interdits aux honnêtes gens, une manifestation interdite de 20 000 gauchistes pouvait avoir lieu – sans aucune conséquence pour les associations qui y avaient appelé (et qui vivent, pour la plupart, d’argent public).

Christophe Castaner théorisa cette inaction en déclarant : « Les manifestations ne sont pas autorisées. Mais je crois que l’émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s’appliquent. »

Vous avez bien lu : le ministre en charge du maintien de l’ordre explique tranquillement qu’il n’appliquera pas la loi.

Cette phrase est tout simplement ahurissante.

Mais il faut aussi noter qu’il prétend que l’émotion mondiale liée à la mort de George Floyd était saine. Or c’est faux.

D’abord, cette émotion est manifestement manipulée. Je viens de lire que l’organisation Black Lives Matter avait reçu ces derniers jours 100 millions de dollars d’organisations gauchistes. Croit-on que cette somme colossale soit donnée sans arrière-pensée ?

Par ailleurs, il est particulièrement évident que les « héros » de ces mobilisations sont assez contestables.

Qu’il s’agisse de George Floyd aux États-Unis ou d’Adama Traoré en France, c’étaient des repris de justice. Que leur famille veuille connaître les circonstances exactes de leur mort est certainement légitime. Mais en faire des icônes de la lutte anti-raciste n’est peut-être pas le meilleur service à rendre aux Noirs américains ou français qui peuvent espérer ne pas être identifiés à des voyous !

C’est l’occasion de redire que l’antiracisme n’est pas la reconnaissance de l’humanité d’un être humain différent de nous.

C’est une idéologie, pensée pour remplacer le communisme qui faisait de moins en moins rêver.

C’est surtout, selon le mot de Bernard Antony, président de l’AGRIF (seule association anti-raciste qui ne ferme pas les yeux sur le racisme anti-français ou les discriminations anti-chrétiennes), un « racisme en sens contraire ».

Ainsi les militants de Génération identitaire qui déroulèrent, devant une énième manifestation « anti-raciste », une banderole dénonçant le racisme anti-blanc, furent traités de « sales Juifs » par les amis de Traoré !

L’anti-racisme ne sert qu’à attiser les tensions raciales. Les révolutionnaires veulent de la chair à canon, et non résoudre les problèmes sociaux.

Mais revenons à Castaner. Pour obéir aux manifestants, il propose de suspendre tout policier pour « soupçon avéré » de racisme. Je ne sais pas ce qu’est un « soupçon avéré » (par définition, si c’est avéré, ce n’est plus un soupçon), mais je sais bien que cette idée délirante va être considérée comme une interdiction de verbaliser toute personne issue des « minorités ethniques ». Ce n’est pas pour rien que les policiers déposent leurs menottes au cours de manifestations très symboliques.

Ajoutons à cela l’intervention d’Emmanuel Macron et de Nicole Belloubet dans le dossier judiciaire d’Adama Traoré, en violation du Code de procédure pénale, et nous aurons un aperçu assez exact des ravages que cette majorité cause à l’État de droit et à la vie en société !