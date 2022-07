Le gouvernement mis en minorité sur les libertés

Nous n’aurons pas eu à attendre longtemps pour savoir ce que serait une Assemblée où le macronisme n’aurait pas la majorité absolue.

Dans la nuit du 12 au 13 juillet derniers, l’Assemblée a en effet mis le gouvernement en minorité en votant contre la réinstauration du passe sanitaire aux frontières. L’ensemble des oppositions a voté contre – et a ainsi obtenu la majorité.

Mme Borne a aussitôt twitté : « L’heure est grave. En s’alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus. Passée l’incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l’esprit de responsabilité l’emporte au Sénat. »

Cette réaction est assez savoureuse.

D’abord, les macronistes se sont suffisamment vantés de dépasser les clivages idéologiques (le fameux « en même temps ») pour qu’il soit assez farfelu d’accuser d’autres d’en faire autant.

Ensuite, il est cocasse de lire, sous la plume du chef d’un gouvernement dont l’un des objectifs affichés est l’abolition des frontières, cette apologie desdites frontières.

On ne se souvient pas que Mme Borne ou son « patron » se soient particulièrement émus du fait que nos frontières fussent des passoires permettant l’entrée (officiellement !) de 2 millions d’étrangers sur notre territoire pendant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Il faudrait donc en déduire que Mme Borne prône des frontières capables d’arrêter les virus et de laisser passer les êtres humains – une version adaptée au monde moderne du filtre évangélique qui laissait passer le chameau et retenait le moucheron !

La fin de ce tweet laisse songeur. Mme Borne prend-elle ses désirs pour des réalités (ce qui ne serait pas rassurant pour un Premier ministre) ou a-t-elle déjà des assurances de la majorité LR du sénat ?

En tout cas, il serait assez surprenant que la majorité LR du sénat s’allie avec LREM pour désavouer l’opposition LR de l’Assemblée. Une telle alliance pourrait sonner le glas d’un parti LR déjà en bien mauvais point – le refus de Laurent Wauquiez d’être candidat à sa présidence en est un signe frappant.

Mais je doute que Gérard Larcher ou Bruno Retailleau tombent dans un piège aussi grossier : on peut reprocher bien des choses aux sénateurs, mais il y a une chose qu’on ne peut leur retirer, c’est qu’ils ont de l’expérience politique – et un peu plus que Mme Borne !

En attendant, ce vote est un signal fort intéressant de ce qui nous attend au cours de cette mandature.

Il est désormais envisageable – non plus abstraitement, mais très concrètement – que le gouvernement soit mis en minorité à l’Assemblée.

Cela devrait en particulier lui rendre plus difficile le vote de lois liberticides comme celles que le précédent quinquennat a multipliées (des atteintes à la liberté d’expression, notamment sur internet, aux atteintes à la liberté de déplacement en passant par les atteintes à la liberté des médecins de prescrire des médicaments).

Il est peu probable que les diverses oppositions puissent s’entendre sur un projet constructif mais si, déjà, elles pouvaient s’unir pour éviter que nos libertés se réduisent à grande vitesse comme peau de chagrin – sous la double influence d’une technocratie incapable de comprendre l’action humaine et d’une loi de la jungle qui ne cesse de progresser –, ce ne serait pas si mal !

Avons-nous assisté à la première victoire des libertés sur la technocratie ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais nous pouvons d’ores et déjà commencer d’espérer !