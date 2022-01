Le livre noir de la gauche française

Ce petit livre est un livre de combat – bien utile à la veille des échéances électorales de 2022.

On pourra bien sûr juger que l’auteur est trop rapide sur telle page d’histoire, pas assez nuancé sur tel concept.

Mais ce n’est pas le principal – et ce n’est manifestement pas son but : il n’a pas voulu écrire une thèse d’histoire des idées politiques, mais un court ouvrage recensant un certain nombre de travers importants de la gauche française (qui l’est d’ailleurs si peu, française, aujourd’hui !).

C’est en cela qu’il accomplit une œuvre utile. Depuis plus de deux siècles, la gauche s’est octroyé le monopole de la vertu (impuissante sans la terreur, disait Robespierre…). Il faut lui rappeler ses errements et lui contester ce monopole.

Car la gauche, dès son origine, a été criminelle. Elle a endoctriné, spolié, assassiné, avec la certitude d’être dans le « sens de l’histoire ». C’est aussi cela qu’il faut contester.

D’une part, il n’y a pas de sens de l’histoire au sens où l’entendent les « progressistes » – que connaîtraient par une sorte de révélation divine les « élites » chargées d’apprendre au peuple à être heureux, éventuellement contre son gré !

Et, d’autre part, la gauche s’est si souvent trompée qu’il serait bien difficile de croire encore à l’omniscience des « progressistes ».

Moreau montre bien que ces dérives de la gauche « française » relèvent d’une forme de messianisme religieux dévoyé.

Cette religion dévoyée conduit tout droit au totalitarisme. Le christianisme avait appris aux hommes en général, et aux Européens en particulier, à distinguer entre spirituel et temporel. La gauche, dès l’émergence du jacobinisme (et même avant cette émergence, sous la plume de Rousseau), a prétendu nier cette distinction – et a ainsi inventé le totalitarisme.

Parlant de ce dernier, il faut dire, à temps et à contretemps, que le national-socialisme comme le marxisme-léninisme, les deux totalitarismes les plus meurtriers de l’histoire, sont nés de la gauche.

Non, le nazisme n’est pas de droite, contrairement à ce que la propagande médiatique veut faire croire !

L’auteur démolit ainsi, de façon jubilatoire, bien des mythes qui empoisonnent notre vie politique contemporaine.

Il rappelle que la gauche a été bien plus colonialiste que la droite.

Il rappelle les innombrables scanda­les de corruption qui ont entaché la « gauche morale ».

Il rappelle les apologies de la pédomanie par les libertaires soixante-huitards.

Bref, il montre, par les faits et par les principes, que la gauche est bien mal venue de nous donner des leçons de morale.

D’autant qu’elle n’a jamais gouverné pour le peuple, comme elle le prétend systématiquement, mais pour l’image qu’elle se faisait du peuple idéal.

Ce qui explique qu’elle ait pris, à l’origine, le pouvoir par l’insurrection et qu’elle se soit si souvent maintenue au pouvoir par la terreur.

Au total, il y a certes beaucoup de choses que nous savions déjà dans cet essai roboratif.

Mais, d’abord, ces vérités ont été si souvent occultées par la propagande qu’il est bon de les rappeler.

Et, surtout, il est bon, à la veille de combats électoraux, de nourrir l’envie de battre cette gauche arrogante et criminelle !