Le mépris des élites pour le peuple

Nous assistons depuis trois ou quatre décennies (et la tendance se renforce) à un phénomène inédit de sécession où la classe dominante s’est totalement coupée de la classe moyenne autochtone. Pire, elle œuvre dans le sens de sa dissolution progressive.

Les « gens d’en haut » semblent s’enfermer dans une forme d’autisme les poussant à exclure la majorité silencieuse de leurs champs décisionnels. Celle-ci pense mal et vote mal. Elle chérit sa culture, elle est attachée à son histoire, elle aime son drapeau et protège ses valeurs conservatrices. Ça, ce n’est pas acceptable pour l’élite qui se prétend progressiste.

De gré ou de force, il lui faut apprendre les vertus du vivre-ensemble, il faut la pousser vers le progrès. L’immigration massive doit y contribuer par effet dilutif, fût-ce au détriment d’une qualité de vie qui appartient désormais au passé.

Pour la classe dominante, le futur se conçoit sans frontière, l’homme y est déraciné, désincarné, nomade, sexuellement fluide et « dés-historisé ».

Ce mépris de classe se traduit par une dévalorisation constante du peuple qui devient une masse de « sans-dents » (Hollande) ou de « déplorables » (Clinton). Au surplus, on l’affuble de tous les maux : raciste, homophobe, islamophobe, sexiste, populiste, etc.

Des innocents se font poignarder dans la rue ? Aussitôt, les édiles locaux pointent du doigt, non pas les coupables, mais les réactions de rejet que de tels crimes provoquent au sein de la population. Ainsi la haine réactionnelle, pourtant parfaitement compréhensible, est-elle plus condamnable que celle qui anima le criminel. Le monde à l’envers.

Des groupes de personnes manifestent pacifiquement pour protéger les frontières ? Des peines de prison ferme sont alors prononcées. Aucune peine, en revanche, contre ceux qui pénètrent illégalement sur le territoire. Même constat pour la différence de traitement entre les gilets jaunes et les voyous des banlieues. Les violences policières à l’encontre des premiers contrastent brutalement avec la complaisance dont les seconds bénéficient. Cet insupportable « deux poids, deux mesures » n’est que la manifestation d’une classe dominante résolument dressée contre un peuple qui souffre sans cesse de cette arrogance, de ce dédain.

Ce peuple est épuisé. Il n’en peut plus de voir son quotidien se dégrader d’année en année. Et ce, en dépit d’une fiscalité confiscatoire dont les recettes contribuent largement à assurer le train de vie d’une classe qui le méprise ainsi que le coût du vivre-ensemblisme.

Le Français moyen est ainsi racketté pour financer son propre malheur. Un comble.

Mais la classe dite dominante a-t-elle conscience de la poudrière sur laquelle est s’est confortablement installée ? Rien n’est moins sûr. Celle-ci vit hors-sol, dans les quartiers chics et protégés où l’on pratique discrètement l’entre-soi, tout en promouvant publiquement la mixité sociale (mais pour les autres, cela va sans dire).

Dans ce petit univers feutré et détaché des réalités, les identités, les nations, les frontières, la culture n’existent plus (il suffit d’écouter le président Macron pour s’en convaincre). Pour le bobo aisé, les violences quotidiennes de la rue ne sont au mieux qu’une abstraction, au pire, une réaction au racisme des classes moyennes.

Formidable inversion cognitive qui pousse à prendre les causes pour des effets.

Pour déconnectée qu’elle soit, cette classe dominante n’en tient pas moins les leviers du pouvoir et des médias. Pourtant ultra-minoritaire en nombre, elle impose néanmoins son idéologie mondialiste et destructrice à l’immense classe moyenne. Cela ne pourra probablement pas durer.

Bref, on voudrait provoquer une guerre civile qu’on ne s’y prendrait pas mieux.

Toutefois, une lueur d’espoir se profile. Elle vient du sursaut de quelques peuples qui ont défié dans l’isoloir les bien-pensants et les médias à la solde des castes dominantes. La nomination récente d’une poignée de conservateurs (D. Trump, J. Bolsonaro, B. Johnson, M. Salvini, S. Kurz, etc.) aux plus hautes fonctions témoigne de cette prise de conscience que le progressisme qu’on veut à tout prix nous vendre n’est qu’une forme déguisée de décadence.

Gageons alors que ce mouvement salutaire se propagera aux quatre coins du monde occidental au point d’écarter des responsabilités publiques tous ces dirigeants coupables, disons-le, d’avoir trahi les peuples qui les ont élus.