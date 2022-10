Le meurtre de Lola et l’horreur du monde contemporain

L’assassinat sauvage de la petite Lola est une sorte de synthèse de tous nos maux.

D’abord, le mal de l’immigration incontrôlée bien sûr. Que faisait la principale suspecte dans les rues de Paris ? Algérienne sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), elle aurait dû être hors d’état de nuire – en tout cas chez nous.

Il n’en a, hélas, rien été.

Mais ce n’est pas nouveau. L’assassin du P. Olivier Maire, l’année dernière, était lui aussi sous le coup d’une OQTF (pardon de 4 OQTF !) – sans parler d’une procédure judiciaire pour avoir tenté d’incendier la cathédrale de Nantes !

De façon générale, le taux d’exécution des OQTF s’élevait à 6 % en 2021 et à 6,9 % au premier semestre 2022.

Soit à peu près deux fois moins qu’au début du premier quinquennat Macron – alors même que « Jupiter » s’était fait fort de porter ce taux d’exécution à 100 %, en toute simplicité !

Mais cela seul désigne aussi un autre mal crucial de notre époque : nous vivons dans un monde purement virtuel.

Je repense souvent à la vieille blague des ouvriers soviétiques : « Ils font semblant de nous payer ; nous faisons semblant de travailler. » En l’occurrence, M. Macron fait semblant de gouverner et le peuple fait semblant de l’élire : moins de 20,1 % des électeurs inscrits ont choisi Macron au premier tour de la présidentielle de 2022. Mais ce triomphe virtuel est suivi d’un gouvernement tout aussi virtuel : M. Macron bavasse à longueur de journée, annonce mesure sur mesure, mais ne fait rien !

Je serais curieux de savoir s’il en est conscient (auquel cas c’est d’un cynisme terrifiant) ou non.

Ce qui est certain, en tout cas, c’est qu’il aura achevé de guérir le plus demeuré des citoyens : après deux mandats d’Emmanuel Macron, s’il se trouve encore un seul citoyen capable de croire à la parole publique, c’est qu’il relève de la psychiatrie !

J’ai l’air de plaisanter, bien sûr, mais c’est, en réalité, très grave : une société ne peut vivre sans confiance.

Et, encore une fois, je crains que M. Macron en soit parfaitement conscient et que ses mensonges, comme ses injonctions contradictoires, servent principalement à détricoter ce qui reste du lien social.

Pour les oligarques, moins nous aurons de relations fiables, plus nous serons des consommateurs compulsifs et plus nous serons soumis à l’État.

État dont je rappelle au passage qu’il n’a plus aucune légitimité puisque la seule raison qui justifie que nous lui versions l’impôt réside dans le fait qu’il permet, précisément, que nos relations sociales puissent se développer harmonieusement – notamment en assurant la sécurité intérieure et extérieure, ainsi qu’en assurant la justice.

Il reste un dernier mal dont le meurtre de Lola est probablement révélateur (je dis « probablement » car nous ignorons si ces rumeurs sont avérées).

La société post-chrétienne, non seulement revient rapidement à la brutalité de la société païenne antique, mais devient chaque jour plus anti-naturelle.

En l’occurrence, deux « explications » de l’assassinat ont circulé (avant d’être rapidement étouffées) : un trafic d’organes et un rituel satanique.

J’ignore ce qu’il en est. Mais le simple fait que l’on puisse sérieusement envisager ces hypothèses en dit long sur notre effondrement. Pour ne rien dire du détraquement psychologique, probablement lié à la diffusion massive de la pornographie, qu’implique le viol d’une fillette par une femme.

Oui, Chesterton avait bien raison quand il disait : « Chassez le surnaturel, il ne reste que ce qui n’est pas naturel ! » Au nom de l’humanisme, on a chassé Dieu de nos sociétés ; il n’y reste plus qu’une affreuse inhumanité !