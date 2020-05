Le paradoxe des prisons

Selon Stéphane Bredin, directeur de l’Administration pénitentiaire, les prisons françaises comptaient 72 500 détenus avant le confinement et en ont libéré 13 500, c’est-à-dire presque 20 % du total.

Si l’on compare ces chiffres aux plus de 900 000 verbalisations d’honnêtes gens pour « non-respect du confinement » (souvent simplement une attestation mal remplie) entre la mi-mars et la fin avril, on ne peut manquer d’être indigné.

La France, désormais habituée à distribuer l’argent de ses contribuables aux pays lointains et à en manquer pour les besoins immédiats de ses citoyens, montre à nouveau un curieux sens des priorités.

La Macronie, ce n’est pas seulement la préférence étrangère. C’est aussi la préférence pour les voyous : les prisonniers sont libérés, tandis que les honnêtes gens sont emprisonnés et sévèrement sanctionnés pour un oui ou pour un non.

Il est frappant d’ailleurs que le nombre des verbalisations soit le seul titre de gloire du gouvernement dans cette crise.

Certes, on peut se réjouir que les prisons françaises se rapprochent des standards usuels dans les pays civilisés. Il était assez humiliant de voir la France tancée régulièrement par la Cour européenne des droits de l’homme pour ses conditions carcérales pitoyables.

D’autant que nous réussissions le tour de force d’être à la fois les champions du laxisme judiciaire et les champions des conditions indignes de détention.

Mais comment se réjouir de cette inversion profondément immorale ?

Le plus extravagant, c’est que Stéphane Bredin précise au passage qu’une trentaine de détenus « radicalisés » ont été libérés parmi ces 13 500.

Il précise certes que la plupart auraient de toute façon été libérés dans les prochains mois et que beaucoup sont toujours suivis par la justice.

Mais ce n’est pas forcément rassurant. Le nombre d’assassins ou de violeurs récidivistes « suivis » par la justice est assez considérable.

Surtout, cela prouve que notre système judiciaire fonctionne mal : il n’est pas normal que des personnes impliquées dans une affaire de terrorisme (c’est souvent de cela qu’il s’agit avec les détenus dits « radicalisés ») puissent se retrouver dans la nature aussi facilement.

D’autant que l’on continue à entendre, à intervalles réguliers, la rhétorique martiale de notre « guerre » contre « l’islam radical ». Nous sommes en guerre, mais notre ennemi a droit à tous nos égards. Il peut percevoir le RSA, sortir de prison pour éviter le coronavirus et, quand il aura à nouveau tué, nous chercherons des explications dans son enfance malheureuse !