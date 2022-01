Le pari réussi d’Éric Zemmour

Sous les feux croisés d’une meute politico-médiatique jacassante, un homme seul, ou presque, se défend bec et ongles, tout en exposant avec une extrême conviction son point de vue sur la décomposition de la société française.

Cet homme se nomme Éric Zemmour. Candidat à l’élection présidentielle de 2022, il se penche résolument sur le problème fondamental de l’immigration incontrôlée, problème que bien peu de candidats osent aborder, la pensée unique étant devenue le paradigme incontournable.

Attaqué avec férocité par à peu près tous les partis politiques y compris celui de Marine Le Pen, par toute la presse bien-pensante, et, bien sûr par la quasi-totalité des chaînes télévisuelles, Éric Zemmour se voit souvent qualifié de raciste, et parfois même de nazi nostalgique. Plutôt inédit pour un Berbère d’origine juive dont la famille a toujours porté un amour sans faille à notre pays.

Ayant suivi avec attention les différents meetings d’Éric Zemmour, ainsi que ses débats avec les journalistes de tous bords, je n’ai jamais relevé dans ses propos le moindre indice de racisme ni même de xénophobie.

Est-ce être raciste que d’affirmer que les musulmans venant s’installer en France doivent adopter les lois civiques du pays qui les accueille, quelles que puissent être les directives du Coran ? Ou encore que de dire que tout étranger désirant s’installer en France doit travailler et ne pas se contenter d’un assistanat durable, dont le coût global pour le pays devient exorbitant ?

Je me demande bien pourquoi Éric Zemmour se fait aussi souvent qualifier de polémiste extrémiste ou candidat d’extrême droite, et pas de candidat tout court. Qualifie-t-on souvent Jean-Jacques Mélenchon de candidat d’extrême gauche ?

Assurément, Éric Zemmour fait peur, parce que tous ses adversaires politiques le jugent dangereux – sachant qu’il dit la vérité, une vérité pas toujours bonne à dire si l’on a quelque espoir de se faire élire.

Et, pourtant, sans aucun appareil politique au départ, Éric Zemmour a réussi le tour de force de faire une percée dans les sondages que personne, pas même lui, n’aurait pu imaginer.

Cet homme est certes un intellectuel de haute volée, mais il propose aussi les actions nécessaires à mener sans tarder pour endiguer le déclassement progressif de la France.

Toujours prêt à répondre, ne mâchant pas ses mots, ne se laissant jamais piéger par les questions perfides, telles que celles d’un Jean-Jacques Bourdin ou d’une Léa Salamé, faisant face avec brio contre des « grosses pointures », telles que Bruno Le Maire, Éric Zemmour peut déranger, voire se faire détester, mais il ne peut laisser personne indifférent.

Nombreux sont ceux qui se plaisent à faire valoir que, sorti des propos sur l’émigration incontrôlée ou de thèmes en rapport avec l’éducation, Éric Zemmour n’a rien à proposer sur le plan économique. Et pour cause ! À peu près chaque fois qu’il passe sur un plateau, tel journaliste le coupe lorsqu’il veut parler de son programme, avant de revenir à la charge sur les propos jugés racistes qu’il aurait tenus, en les sortant totalement de leur contexte.

En réalité, le candidat Zemmour a bel et bien expliqué ses grandes lignes d’action dans les quelques rares émissions où il a pu les développer, ainsi que dans le programme du mouvement « Reconquête ».

Arrêter l’immigration clandestine, expulser les contrevenants, refondre l’espace Schengen, retrouver l’amour de la France, redonner au travail ses lettres de noblesse, réduire l’assistanat, réindustrialiser la France, refondre les méthodes d’enseignement, autant d’objectifs qui ne devraient pas pouvoir être contestés.

Que dire encore du chantage orchestré par les castes politiques dominantes auprès des maires de France pour refuser le parrainage du candidat Zemmour sous peine de lourdes sanctions ?

Menacé de toutes parts, victime d’un acharnement médiatique sans précédent, pire encore que celui qui permit d’éliminer de la course l’ex-candidat François Fillon, Éric Zemmour ne plie pas sous les coups de boutoir des tribunaux et des calomnies de tout bord. Même s’il devait buter dès le premier tour des présidentielles, son pari est d’ores et déjà réussi. Pour toutes ces raisons, il me semble inutile de préciser le nom du candidat qui aura ma voix dans les urnes en avril prochain…