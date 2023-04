Le pouvoir macroniste étale son impuissance !

Les années se suivent et ce pouvoir macroniste étale son impuissance et ses comportements scandaleux. Quant à l’opposition, elle n’a pas su proposer une vision crédible pour les Français. L’espérance survit avec le courage et la recherche du bien commun.

L‘État est déliquescent, la société se décompose, le séparatisme prospère dans une lâcheté grandissante. Retrouvons l’essentiel, nos couleurs, celles de notre patrie. Nous n’avons rien de commun avec un président qui brade la souveraineté du peuple français. Sanctionner le gouvernement était une évidence !

Sébastien Meurant

Sénateur