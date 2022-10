Le règne des irresponsables

En novembre 1991, Georgina Dufoix, dans l’affaire du sang contaminé, déclarait : « Je me sens profondément responsable mais je ne me sens pas coupable. »

C’était déjà une entorse à notre justice puisqu’un chef d’entreprise, en tant que responsable, est d’office reconnu coupable et condamné, souvent fortement, lorsqu’un de ses employés provoque ou est lui-même victime d’un accident du travail.

Si accident il y a eu, c’est que ces responsables que nous sommes n’avaient pas suffisamment protégé leurs salariés – ceci même si nous avons respecté les règles de sécurité en vigueur.

Il y avait donc déjà à l’époque deux poids deux mesures en matière de responsabilité dans le domaine de la sécurité.

Aujourd’hui, nous assistons à une escalade supplémentaire dans le fait de ne pas assumer ses responsabilités. L’homme politique, en cas de dysfonctionnement notoire, se déclare ni coupable, ni responsable et ceci dans toute la hiérarchie politique en commençant par le chef de l’État.

En effet, M. Macron s’est dernièrement déclaré non responsable des désastreuses décisions con­cernant la filière nucléaire.

Il a signé l’arrêt de Fessenheim, il a confirmé l’abandon progressif du nucléaire. Pourtant, même si, entre-temps, il a fait un virage à 180°, il en rejette catégoriquement la responsabilité.

Cet auto-acquittement se retrouve également dans les membres du gouvernement : notre ministre de la santé Agnès Buzyn, en début du Covid, a bien été reconnue responsable, mais toujours pas coupable, d’avoir négligé l’approvisionnement des masques et surtout d’en avoir détruit des centaines de milliers au début de la pandémie, prétextant un faible dépassement de la date de péremption et négligeant le fait qu’il valait mieux fournir des masques peut-être moins performants que pas de masque du tout.

Mais le plus déplorable reste ce que nous venons de vivre avec le meurtre odieux de la petite Lola, qui a été victime non seulement d’un assassinat mais, d’après les premiers résultats de l’enquête, de tortures physiques et mentales.

Toujours dans cette même logique actuelle, des membres importants du gouvernement que sont Messieurs Darmanin et Dupont-Moretti, se sont tout de suite affranchis de toute responsabilité et, par conséquent, de toute culpabilité dans l’absence d’application de l’OQTF (obligation de quitter le territoire français) inscrite dans la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.

Nous ne pouvons plus accepter de rester « les bras croisés » devant ce scandale qui, depuis cette date, a fait beaucoup trop de victimes innocentes

Ces victimes seraient aujourd’hui en vie si les gouvernements successifs avaient fait le travail pour lequel ils ont été nommés !

Certes, ce gouvernement n’est pas seul à incriminer mais M. Macron s’était engagé à faire respecter 100 % des OQTF, ce qui d’ailleurs fait partie de notre constitution et de la déclaration des droits de l’Homme (sauf au nom de la résistance à l’oppression, ce qui n’est, en l’espèce, pas le cas).

Non seulement il n’y est pas arrivé, mais les résultats n’ont jamais été aussi mauvais !

Combien de meurtres, de viols, de décapitations et autres atrocités allons-nous subir avant que cette situation s’améliore ?

Des solutions existent puisque de nombreux pays font nettement mieux que nous.

MM. Darmanin et Dupont-Moretti doivent être considérés comme responsables, donc coupables, et doivent au minimum démissionner.

Le triste spectacle qu’ils nous ont donné ces derniers jours en cherchant à se dédouaner et en accusant l’opposition de « récupération » ne convainc personne.

Au lieu de nous prendre pour des débiles mentaux avec les mesures « anti-gaspi » dont ils nous abreuvent, les ministres devraient s’occuper en priorité de ce dysfonctionnement de notre démocratie.