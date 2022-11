Le RN et l’antisémitisme

Le groupe RN à l’Assemblée nationale a réussi un assez joli « coup de com » à l’occasion du partage des présidences de quelque 80 groupes d’études entre les différents groupes politiques.

Le 8 novembre avait lieu la première réunion sur le sujet, présidée par l’un des vice-présidents de l’Assemblée … le député RN Sébastien Chenu.

Celui-ci proposa de sa position pour annoncer que son parti souhaitait récupérer la présidence du groupe d’études sur l’antisémitisme.

Ce qui prit de court le groupe Renaissance (ex-LREM) qui estimait que cette présidence lui revenait de droit.

Le député macroniste Sylvain Maillard, encore sous le coup de « l’émotion », déclara à Politico : « Ce groupe d’études est une autorité morale, c’est juste pas possible (sic) qu’il aille au RN. »

Cette déclaration, qui devrait faire sursauter tous les commentateurs (au nom de quoi un député RN serait-il moins capable de présider une « autorité morale » qu’un député macroniste ?), a semblé, au contraire, logique à tous.

Au point que « Le Monde » a titré en toute simplicité : « En réclamant le groupe d’étude sur l’antisémitisme, le RN espère “s’éloigner de son histoire”. » – citation assez malhonnête de Louis Aliot, maire RN de Perpignan.

Car ce que disait Louis Aliot était à peu près le contraire : « Même si l’on considère, nous, qu’il n’y a aucun souci sur ce point, il n’en demeure pas moins que nos adversaires reviendront toujours à cela. »

Mais ce que les commentateurs se gardent bien de dire, c’est qu’un groupe d’études sur l’antisémitisme présidé par un député du Rassemblement national aurait surtout un intérêt majeur : au lieu de ressasser, de façon plus ou moins malhonnête, des parallèles douteux avec les fameuses « heures les plus sombres », il s’intéresserait sans doute aux véritables causes contemporaines de l’antisémitisme en France.

Or, ces causes sont très largement liées à la montée de l’islamisme.

Et donc à l’immigration de masse, sur laquelle on entend assez peu – évidemment – la Macronie qui souhaite, au contraire, intensifier ladite immigration de masse.

En d’autres termes, le fait de conserver à Renaissance la présidence de cette « autorité morale » servirait surtout à masquer le plus longtemps possible les conséquences de l’immigration et de l’islamisation – tout en accélérant concrètement la montée de l’antisémitisme que l’on prétend combattre.

Il est vrai que les Juifs de France n’ont plus vraiment besoin du RN pour connaître ces conséquences – pas davantage que les autres Français !