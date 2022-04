Le sauveur apparaît…

Ça y est, il est là, on peut chanter, non pas « Il est né le divin Enfant », mais « On l’a enfin, notre candidat, jouez hautbois, résonnez musettes ». Au moment où j’écris ces lignes, quelques jours avant le second tour, il y a, il est vrai, encore un doute : Emmanuel n’est pas seul sur le podium. Il est au coude à coude avec sa rivale bien connue Marine Le Pen mais, sans vouloir faire de peine aucunement à Marine, ce sera Emmanuel qui sera notre prochain président. Les étoiles le disent. Il est vrai que son bilan est éblouissant : super-fiscalité, super-insécurité, super-endettement, désordre partout. Mais il faut croire que les Français aiment cela puisqu’ils auront finalement reconduit leur Emmanuel. Il y a vraiment de quoi être fier et confiant !

Comme ce bilan est approuvé par la majorité des électeurs, il faut le maintenir, que dis-je, le renforcer. Les électeurs ne voulant pas, bien sûr, de Marine, qui est une fasciste, ils vont tous se reporter sur Emmanuel qui, à la fin des fins, aura été élu par la gauche. Il appliquera donc son programme de gauche et on aura demain, comme hier, une super-fiscalité, une super-insécurité, un super-endettement. Bref, la France va rouler au super !

Parmi les électeurs du deuxième tour figurent des admirateurs de Poutine, de son armée et de sa stratégie. En voilà un chef d’État qui n’hésite pas, pour le bien commun, à faire massacrer, torturer, violer – toutes prouesses des soldats russes qui puisent dans une inépuisable rivière de vodka le courage d’aller de l’avant. Lénine, Staline, Poutine, voilà un glorieux trio qui « fait honneur » à la Russie. Ce constat est de nature à nous assurer, dans les années qui viennent, un futur exceptionnel !

On soulignera que 25 % des suffrages sont allés aux candidats marxistes. On en est encore là, dans la France de 2022 !

Pour ce qui est du pouvoir d’achat qui intéresse surtout qui n’en ont pas, il faut savoir évoluer dans la sobriété et se contenter par exemple de nouilles à l’eau. Une cuillère pour maman, une cuillère pour grand-mère et encore une autre pour Vladimir. Encore une idée très simple : les socialistes soviétiques russes étant milliardaires avec une pensée pour le peuple, demandez-leur un petit geste en votre faveur, on ne sait jamais !

Ce qui est sûr en tout cas, c’est que l’impôt va encore augmenter. Ces messieurs-dames qui vont élire Macron souhaitent, paraît-il, créer un impôt nouveau sur la fortune financière, ce sera l’IFF. Ce serait l’assurance-vie, le bas de laine des Français, qui serait visée.

Oui, je continue à penser qu’après ces élections et tous ces discours, rien ne changera en bien dans la difficile vie quotidienne des Français.

Pour terminer, je réponds aux observations faites par quelques lecteurs, concernant ma chronique du n° 1338.

On me dit : votre jugement sur la politique de Poutine est très sévère, vous écrivez néanmoins : « Il pourrait se faire que la Russie admette ses limites et évite des imprudences nouvelles. L’espoir est encore permis. » Votre analyse comporte donc une contradiction.

Non, toute situation aussi mauvaise soit-elle, comporte toujours une racine d’espoir, mais je reconnais qu’en la circonstance, l’espoir est très mince.

Deuxième observation : j’ai écrit : « Si on connaissait et publiait toute la réalité, on aurait de légitimes raisons de ne pas faire preuve de fierté. Je m’abstiendrai de citer des noms … »

Guillaume de Thieulloy, lui, les a cités dans son article du n° 1340 en précisant, il faut le répéter, que 25,5 % des suffrages à l’élection présidentielle, soit 8,9 millions d’électeurs, sont communistes et plus ou moins favorables à Poutine, dont ceux de Mélenchon, ajoutant Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui sont, eux aussi, très à gauche …