Le temps du rationnement

Macron et son gouvernement ont donc mis en place un plan de « sobriété énergétique ».

La température des domiciles devra être limitée à dix-neuf degrés. Pour les chambres à coucher, ce sera dix-sept degrés seulement.

Les chauffe-eau devront être réglés à cinquante-cinq degrés.

Des amendes très fortes sont prévues pour les contrevenants.

Je ne sais de quels moyens de surveillance le gouvernement dispose, mais la menace peut être suffisante en soi pour faire peur au vu des montants annoncés : 1 500 euros.

Les appareils électriques et électroniques devront être éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et je ne sais pas non plus quels moyens de surveillance sont envisagés par le gouvernement, mais je suppose que la menace d’amendes, probablement du même montant que pour la température des domiciles, aura un effet.

Des coupures d’électricité sont prévues.

Les commerces devront éteindre leurs enseignes. Les monuments ne seront plus éclairés la nuit.

Paris ne pourra plus être appelée ville lumière et deviendra ville éteinte – ce qu’elle était quasiment déjà, en supplément d’être ville asphyxiée par les embouteillages volontairement créés par la mairie.

Des thermostats programmables sont proposés. Ils ne sont pas encore obligatoires, mais cela viendra.

Tout cela est censé résulter, pour l’essentiel, de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, des sanctions que les gouvernements européens ont pris contre la Russie, et des décisions édictées par Poutine en représailles contre les pays européens.

Tout cela, je l’ai déjà dit et je dois le redire, a d’autres origines.

Tout cela est dû fondamentalement à la politique écologiste suivie par le gouvernement français qui, en cela, ne se distingue pas des autres gouvernements européens.

Plus de la moitié des centrales nucléaires françaises sont à l’arrêt et ne peuvent être remises en fonctionnement, faute d’entretien.

Le directeur d’EDF a dit que les centrales n’avaient pas été entretenues car il était prévu de les fermer, et deux d’entre elles, dont la centrale de Fessenheim, ont d’ores et déjà été fermées.

Il y a dans le sous-sol de nombre de pays européens, dont la France, du gaz et du pétrole de schiste, mais il serait écologiquement incorrect de l’utiliser.

Les mouvements écologistes ont dit que c’était dangereux, et leurs lubies ont été suivies à la lettre.

Les pays européens achètent du gaz de schiste américain : il y a des années qu’aux États-Unis, le gaz et le pétrole de schiste sont produits sans le moindre danger pour quiconque.

L’administration Biden s’efforce de suivre les lubies écologistes et d’imiter l’Europe mais, quand bien même elle a déjà fait de lourds dégâts, elle n’a pas conduit les États-Unis vers un naufrage semblable à celui qui prend forme en Europe.

Et ce qui prend forme en Europe est effectivement un naufrage.

Ce qui est mis en place en France, comme dans d’autres pays d’Europe, n’est pas un plan de « sobriété », non, c’est l’organisation d’une pénurie, d’un rationnement inutile et destructeur, et d’un système de surveillance généralisée.

Les populations européennes voient toutes leurs libertés se restreindre.

Ce qui se passe en ce moment n’est que la suite de politiques mises en place depuis plus longtemps.

Les Français et les autres Européens ont été censés faire des « gestes pour la planète » (qui n’a nul besoin de ces gestes).

Ils sont culpabilisés sans cesse par les rappels omniprésents concernant les émissions de gaz carbonique, alors que le gaz carbonique n’est pas un polluant.

On leur parle à chaque instant d’un réchauffement climatique anthropique qui n’existe pas.

Et ce doit être dit : le discours écologiste est un discours néo-communiste anti-humaniste qui conduit les sociétés qui lui cèdent vers l’extinction et la mort.

Si un sursaut ne se dessine pas très vite, le glissement vers l’extinction et vers la mort de l’Europe pourrait devenir irréversible.

C’est consternant, grave, et révoltant.

Pour l’heure, pas de sursaut sur l’horizon, hélas.

Au contraire, une grève des raffineries qui survient vraiment au bon moment, des files d’attente interminables devant les stations-service, de la revente de carburant au marché noir, et des scènes de violence.

Triste situation.