Le totalitarisme des bons sentiments

Je ne suis pas toujours d’accord avec Martin Peltier. La réciproque est d’ailleurs vraie. Voici quelques mois, sous un autre nom, il m’avait étrillé dans « Rivarol » parce que j’avais eu l’audace, avec quelques dizaines d’autres intervenants réguliers de Radio Courtoisie, de dire publiquement mon désaccord avec son président Henri de Lesquen qui, à l’époque, multipliait les provocations racistes.

Je sais fort bien que l’antiracisme contemporain est un piège de la gauche – et qu’il est un racisme en sens contraire. Les slogans du type « le racisme n’est pas une opinion, mais un délit » me sont incompréhensibles (c’est un délit, oui, mais précisément un délit d’opinion – exactement ce que la déclaration de 1789 prétendait supprimer !).

Mais ne pas applaudir aux succès des associations grassement stipendiées de l’antiracisme ne signifie pas promouvoir le racisme – qui me semble toujours une idéologie absurde et d’ailleurs profondément de gauche, quoi qu’en dise la propagande.

Bref, nous avons avec Martin Peltier au minimum des divergences tactiques et sans doute même de sérieuses divergences idéologiques.

Cela étant, c’est l’un des journalistes les plus talentueux et les plus courageux de notre époque – qui, il est vrai, en compte bien peu !

Et je ne peux que conseiller vivement la lecture passionnante de son dernier ouvrage : « L’empire arc-en-ciel ».

Cet étrange empire repose sur trois piliers : le « vivre-ensemble » (la fameuse nation arc-en-ciel de Mandela qui a précipité l’Afrique du Sud dans le chaos), l’écologisme au sens de la religion de la terre-mère, et la révolution sexuelle, notamment sous le drapeau arc-en-ciel du lobby LGBT.

Quel rapport entre ces trois idéologies ? A priori aucun.

Et, pourtant, ces idéologies sont les trois axes de l’actuelle subversion que subit le monde occidental. Ou, pour le dire autrement, elles correspondent à la mutation de la Révolution depuis que la lutte des classes est passée de mode.

À première vue, ces idéologies apparaissent inoffensives. Mais elles constituent bel et bien un système de destruction de nos vieilles nations et d’imposition du « nouvel ordre mondial ».

Ce qui est le plus original dans l’enquête de Martin Peltier réside dans l’enquête culturelle. En particulier, il explique admirablement comment le rock de Johnny Halliday constitua une machine de guerre pour détruire la culture musicale du peuple français – non pas tant une machine de guerre contre la « grande musique » (même si celle-ci est condamnée à vivre dans une réserve pour Indiens attardés) qu’une machine de guerre contre la chanson populaire française. Plus précisément, les rythmes et le phrasé du rock « français » facilitèrent la standardisation de la culture populaire occidentale.

Peltier a également une thèse fort intéressante (qu’il n’est pas facile d’infirmer) : il affirme que des profils aussi différents qu’Emmanuel Macron, Donald Trump ou Vladimir Poutine servent, chacun à leur matière, la progressive installation du totalitarisme arc-en-ciel.

C’est l’une des particularités de la dialectique révolutionnaire : s’y opposer est souvent, « en même temps », la servir.

Un livre passionnant sur une menace bien réelle pour notre culture et nos libertés.