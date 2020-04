Le Totalitarisme En Marche

Si l’on fait un bilan des mesures prises par le gouvernement ces dernières semaines, on constate que nos libertés fondamentales et notre santé sont plus que menacées.

Ce qui était taxé de « fake news » et de théorie du complot a, depuis, été largement dépassé par les faits et les décrets macroniens.

– Confinement des personnes (dont l’utilité est de plus en plus décriée quand on voit les résultats des autres pays), donc interdiction de manifester.

– Interdiction de faire du sport en journée, encore un arbitraire pour limiter nos libertés.

– Interdiction pour les pharmaciens de s’approvisionner et de vendre des masques pour protéger les citoyens.

– Interdiction de soigner avec des méthodes efficaces et bon marché utilisées dans d’autres pays avec succès (hydroxychloroquine & co, ou injections de vitamine C).

– Encouragement de l’euthanasie au Rivotril des personnes de plus de 70 ans – l’eugénisme selon Macron.

– Menace de vaccination obligatoire, promue par les VRP des industries pharmaceutiques sur les plateaux télé, par le gouvernement qui continue à prétendre que les traitements existants n’existent pas, et par l’OMS financée par la GAVI (l’Alliance du vaccin) et par Bill Gates et son délire de marquage via les nanoparticules vaccinales, afin de traquer et contrôler chaque être humain sur la planète.

– Implantation des antennes 5G sans mesures de précaution et en catimini, ce qui met grandement en danger la santé d’une majorité de la population. Les premières ont été installées à Wuhan il y a 6 mois !

– Réduction à 3 et 5 mètres des distances de sécurité pour l’épandage des pesticides jusqu’au 30 juin 2020. Pourquoi cette mesure ?

On nous confine, on nous impose une distanciation soi-disant sanitaire, tout en nous refusant l’accès aux soins et aux protections et, pendant ce temps, on nous impose une proximité avec deux des choses les plus nocives de notre époque.

La démocratie est morte, l’action du gouvernement est totalitaire et meurtrière.

La préméditation pour les vaccins n’est malheureusement plus à démontrer mais on se pose la question pour ces deux autres ennemis de la santé publique que sont la 5G et les pesticides. Alors, crime ou crime avec préméditation ?