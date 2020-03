Le virus et le chant du cygne du mondialisme libertaire

Le mouvement des Gilets jaunes et, avant lui, celui, très différent, de la Manif pour tous, avaient déjà montré qu’une partie du peuple français refusait de plus en plus ouvertement les postulats de notre société post-historique et même, en un sens, post-humaine.

Dans le cas de la Manif pour tous, il s’agissait de rejeter le transhumanisme et cette idée révolutionnaire délirante que nous sommes ce que nous décidons d’être, indépendamment de toute identité (sexuelle, culturelle, religieuse, etc.).

Dans le cas des Gilets jaunes, il s’agissait de refuser la « société liquide » et le nomadisme cher à Attali et aux oligarques de la « mondialisation heureuse » – et aussi de refuser les excès de l’État-providence.

Que ces deux mouvements aient, à court terme, échoué ne me semble pas le plus important. Il a fallu près de 15 ans pour que les principes de mai 68 parviennent au pouvoir avec François Mitterrand. Il nous faudra sûrement au moins autant de temps, car il est plus facile de détruire que de reconstruire.

En tout cas, pour la première fois depuis des décennies, la partie la plus saine du peuple français a enfin osé reprendre la parole publiquement.

Il est remarquable que cette prise de parole se poursuive, sous d’autres formes, pendant la crise sanitaire actuelle.

Si vous écoutez les médias dominants, la France entière applaudit Emmanuel Macron pour son admirable gestion. Si vous regardez les médias alternatifs, vous constatez qu’une part de plus en plus importante des Français critique cette gestion.

Souvenez-vous : voici un mois, on nous expliquait que la Fran­ce ne risquait rien. En quelques jours, cette logorrhée digne de la « drôle de guerre » (« Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ») a disparu. Désormais, il faut se calfeutrer chez soi et « nous sommes en guerre ».

De même, il fallait éviter les « replis nationalistes ». Désormais, les frontières (de Schengen pour le moment, mais quand M. Macron aura enfin compris que ce sont des passoires, on en viendra aux frontières nationales !) sont notre meilleure protection.

De façon générale, les oligarques, embrumés par leur idéologie inepte de « mondialisation heureuse », n’imaginaient pas que le tragique puisse reprendre ses droits. Les nations, les frontières étaient de vieilles lunes pour nationalistes attardés. On voulait tirer les « dividendes de la paix » – et cesser de se préparer au pire.

Nous avons ainsi ruiné notre armée. Nous découvrons aujourd’hui que nous avons également ruiné notre hôpital : de géniaux penseurs ont considéré qu’il était inutile de dépenser de l’argent pour un stock de masques, puisque la Chine pourrait en fabriquer vite et pas cher. On voit ce qu’il en est.

Le plus extravagant tient sans doute aux insultes contre les Français. Le président les a accusés d’inconscience pour s’être promenés le dimanche 15 mars, alors qu’il les avait invités à aller voter et donc à sortir de chez eux. Pourquoi les bureaux de vote seraient-ils moins dangereux que les parcs ?

À présent, c’est Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui insulte les patrons du BTP. Selon elle, en appliquant les directives du chef de l’État, ils manqueraient de civisme, puisqu’ils n’obligeraient pas leurs salariés à travailler.

J’ignore si la caste jacassante s’en rend compte ou si elle est toujours aveuglée par son idéologie, mais cette épidémie de coronavirus (que les oligarques rêvent toujours à voix haute d’utiliser pour promouvoir un gouvernement mondial) pourrait bien être le chant du cygne du mondialisme libertaire, tant l’exaspération est montée d’un cran.