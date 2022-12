L’école sous la pression islamiste

Les résultats du sondage de l’IFOP, publiés à l’occasion de la « Journée nationale de la laïcité » du 9 décembre 2022, soulignent l’effondrement de l’institution scolaire devant la menace islamiste, dénoncé depuis des mois par les députés du Rassemblement national.

D’après ce sondage, les atteintes à la laïcité et l’autocensure des professeurs font désormais partie du quotidien des professeurs.

Plus de la moitié des enseignants s’autocensurent dans leur enseignement pour éviter des menaces de la part d’élèves ou de parents d’élèves islamistes. Cette proportion monte à 65 % dans les réseaux d’éducation prioritaires (REP/REP+).

Après le voile, ce sont aujourd’hui les abayas et qamis qui sont des vecteurs de contestation de la laïcité. Plus de 80 % des professeurs craignent d’y être confrontés et, lorsqu’ils le sont, seuls 50 % d’entre eux signalent les faits à leur hiérarchie.

Les professeurs se sentent abandonnés par leur hiérarchie : deux tiers considèrent que le ministère de l’Éducation nationale n’a pas tiré les leçons de l’assassinat de Samuel Paty.

Face à cette offensive islamiste, documentée par les services de renseignements depuis des mois, M. Pap N’Diaye reste paralysé, en se rassurant derrière les chiffres publiés par le ministère. Or, ces chiffres ne peuvent pas servir d’outil de pilotage car ils sont inexacts : les faits d’atteinte à la laïcité ne sont que très partiellement signalés à la hiérarchie.

Rien n’est fait pour mieux éduquer les jeunes professeurs, formés dans les INSPE, au respect des valeurs de la République et de la laïcité, comme le démontre la forte proportion d’enseignants qui souhaitent des accommodements avec l’islamisme, ou celle des professeurs de confession musulmane qui n’adhèrent pas aux valeurs de la République.

Nous ne laisserons pas l’École de la République sombrer ni être contrôlée par l’islamisme. Nous défendrons cette institution essentielle à l’avenir de la Nation le 10 janvier 2023, lors du débat sur l’état de l’école organisée à l’initiative du groupe RN.

Roger Chudeau

Député