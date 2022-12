L’effondrement de notre production électrique

Le gouvernement laisse entendre, en ce moment, que nous allons vraisemblablement subir des coupures d’électricité dans les mois à venir.

Tout d’abord, CNEWS m’informe que nous importons déjà de l’électricité en provenance d’Espagne, d’Angleterre et d’Allemagne. C’est très inquiétant. Alors, il me paraît évident que, lorsqu’il va faire froid, ces trois pays vont garder leur électricité pour eux, et nous n’aurons que nos yeux pour pleurer.

Aurions-nous pu prévoir de ne pas tomber dans cette incohérence ? Évidemment oui.

Je ne vais pas insister sur l’incurie de notre président : il est coresponsable de cette situation avec François Hollande depuis 2012, en raison de leur politique anti-nucléaire.

À force de clamer que l’on va réduire la production nucléaire à 50 % de la capacité nécessaire, il ne faut pas s’étonner, d’abord que l’EPR de Flamanville n’avance pas, et ensuite que le patron d’EDF n’ait pas assuré l’entretien de centrales que le gouvernement allait fermer.

À ce sujet, chacun sait que la corrosion est un phénomène qui évolue dans le temps. Alors, nos centrales ne se sont pas corrodées depuis le mois dernier.

Des décisions intelligentes permettraient évidemment de prolonger l’activité de ces centrales pendant les deux mois d’hiver qui arrivent, et d’entreprendre les travaux d’entretien seulement en mars 2023.

Parlons également du prochain démantèlement d’EDF.

Cette entreprise est détenue à 94 % par l’État. Je ne vais pas être trop cruel à l’encontre du gouvernement mais, il y a seulement quelques années, l’action EDF cotait 39 €. Aujourd’hui, il a réussi à la faire chuter à 12 €. Et, cerise sur le gâteau, l’État va racheter les 6 % restants, ce qui va coûter aux contribuables la modique somme de 9 milliards d’euros.

Mais cette nationalisation totale va permettre au gouvernement d’opérer le démantèlement d’EDF d’une manière beaucoup plus discrète. Les Français ne s’apercevront pas, alors, que notre électricité va devenir européenne et que notre avantage économique dû au nucléaire va être distribué à tous les autres pays.

Nous voilà avec des centrales nucléaires dont la production sera limitée à 50 % des besoins. Je crois que l’hydraulique et la biomasse représentent à peine 10 % de la production et les renouvelables intermittentes (vous aurez remarqué que ce mot intermittent n’est jamais prononcé par les gens du gouvernement), solaire, photovoltaïque et gaz ou charbon (pour compenser l’intermittence), ne représentent qu’à peine 5 % et ont déjà coûté 150 milliards d’euros.

Pour atteindre 50 %, il faut multiplier tout cela par 7, c’est-à-dire plus de 1 000 milliards pour un résultat quasi nul. Bonne chance, Madame Pannier-Runacher, et vous les contribuables, à vos poches !

Il serait grand temps qu’on installe un ministère de l’Industrie, avec des gens qui sauraient piloter correctement nos affaires pour les 30 prochaines années.