Législatives : résistance à la déconstruction ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le paysage nous apparaît très différent au lendemain du second tour des législatives de ce qu’il était au lendemain du premier tour.

Alors que, la semaine dernière, tout laissait supposer une victoire des déconstructeurs de tout poil, macronistes comme mélenchonistes, le résultat final est extrêmement différent.

Le premier enseignement de ce deuxième tour est la nette contre-performance de la majorité présidentielle : avec 245 sièges, elle est loin de la majorité absolue (289) et surtout loin des 350 sièges qu’elle avait obtenus en 2017 – LREM seul passant même de 308 à 160.

Face à cela, Jean-Luc Mélenchon, qui se rêvait à Matignon, finit à 131 sièges (dont 72 pour LFI).

La grande surprise du scrutin vient du score du RN qui, avec 89 sièges, devient le principal groupe d’opposition.

J’avoue bien volontiers que je ne m’attendais absolument à ce succès (qui clôt de façon réjouissante une séquence électorale globalement assez pénible !).

J’y vois au moins trois raisons :

1) Tout d’abord, la « banalisation » du vote RN : quand 13 millions d’électeurs votent pour lui, il devient assez acrobatique de prétendre qu’il s’agit d’un parti nazi ; ajoutons que la diabolisation de Reconquête a beaucoup aidé à cette banalisation.

2) Bon nombre de candidats ont mené une campagne de terrain efficace. Marine Le Pen elle-même a rencontré inlassablement cette France périphérique qu’ignorent les plateaux de télévision, mais qui vote désormais RN avec régularité.

3) Enfin, le rejet de Macron et de Mélenchon a joué à plein en faveur du RN et l’on ne peut que s’en féliciter.

Notons aussi que le mode de scrutin, initialement pensé pour rendre la vie du FN plus difficile, a – justice immanente ! – profité cette année au RN en lui offrant de nombreux duels soit contre des macronistes, soit contre des mélenchonistes.

Autre bonne surprise du 2e tour : le groupe LR est à la fois plus nombreux qu’espéré et nettement droitisé.

Les commentateurs parlent beaucoup de « chambre introuvable » (ignorant manifestement le sens de l’expression qui désignait une chambre plus royaliste que ce que Louis XVIII aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous), mais on comprend l’idée : le gouvernement va devoir bâtir à chaque loi une majorité de circonstance.

Cela n’est pas inédit sous la Ve République et c’est loin d’être aussi difficile que semblent le croire les journalistes.

Reste à savoir ce qui va se passer désormais.

D’abord, il ne demeure plus guère d’arguments contre le scrutin proportionnel. Alors que la plupart des commentateurs de droite (dont moi !) critiquaient la proportionnelle favorisant les combines d’appareil au sein de la chambre et privant l’exécutif de majorité stable, nous constatons que le scrutin majoritaire vient d’offrir le même résultat. Dans ce cas, autant profiter du surcroît de légitimité représentative qu’apporterait la proportionnelle !

Certains ministres macronistes annonçaient entre les deux tours leur intention de gouverner avec la NUPES. Ce serait catastrophique. Mais nous pourrions enfin disposer d’une opposition digne de ce nom. Cependant, le président (qui, à force d’avoir théorisé l’impuissance française, ne doit pas nécessairement déplorer le résultat de ces législatives qui rendent plus problématiques les nécessaires réformes) pourrait aussi être tenté de s’allier avec LR pour partager avec ce dernier parti le poids de son impopularité.

En tout cas, le wokisme a rarement eu autant de moyens de nuire à la France. Mais, rarement aussi, les possibilités de réponse ont été aussi importantes. La situation devient intéressante !