Les avantages des anciens présidents de la république

Le député René Dosière s’est attaché à rechercher tous les avantages que la Constitution accorde aux anciens présidents de la République. Il commence par Nicolas Sarkozy.

Ce dernier possède, rue de Miromesnil, un appartement de 11 pièces sur 2 niveaux, 323 mètres carrés, dont le loyer s’élève à 19 000 euros par mois, ainsi que plusieurs maîtres d’hôtels, tout cela payé par le ministère de la Défense.

Mais, au départ, ces avantages ont été accordés presque en catimini. Lorsque René Dosière commence à s’intéresser aux régimes réservés aux ex-présidents, il aura beau chercher, il ne trouvera aucun texte officiel. À force d’insistance, il finit par obtenir une lettre rédigée il y a trente ans, signée le 8 janvier 1985, par le Premier ministre. Cette lettre était adressée à M. Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République. À l’époque, le président en exercice était François Mitterrand. Celui-ci s’inquiétait du sort réservé aux anciens chefs d’État avec, peut-être, une arrière-pensée pour son propre avenir. Il demanda donc à son Premier ministre Laurent Fabius de s’en occuper. Ce dernier va signer une lettre à « caractère confidentiel ».

Que prévoit cette lettre exactement ? Elle liste tous les avantages en nature dont pourront profiter, à leur guise, les anciens présidents :

– Un appartement de fonction meublé, équipé, avec deux personnes pour en assurer le service,

– Sept collaborateurs permanents,

– Un directeur de cabinet, des secrétaires et un fonctionnaire des archives nationales pour classer le courrier,

– Deux fonctionnaires de police pour la protection rapprochée,

– Une voiture de fonction avec deux chauffeurs qui alternent.

L’ex-président n’a que l’embarras du choix. C’est lui qui choisit ses locaux, son mobilier, son véhicule et ses collaborateurs. Donc l’État paye tout ça. Et ce qui agace le plus René Dosière, c’est que toutes ces dispositions coûteuses ont été accordées sans débat démocratique ni aucune transparence. Tout ce qu’on met à la disposition des anciens présidents n’a aucune base juridique. Une lettre personnelle dont on va dire qu’elle vaut décision, c’est quand même quelque chose d’assez ahurissant

Les anciens présidents ont donc droit à d’importants avantages en nature, mais ce n’est pas tout. Ils touchent aussi à vie une dotation de 5 184 euros nets par mois. À cette dotation vient s’ajouter un complément de revenus appréciable. De surcroît, comme il est écrit dans la Constitution, les anciens présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil constitutionnel. À ce titre, il leur est versé une rémunération de 12 000 euros par mois.

Avantages en nature, rémunérations fixes ou variables – et le tout garanti à vie.

Si on peut concevoir qu’un ancien président de la République puisse recevoir dignement ses invités, on doit pouvoir aussi considérer que, compte tenu des revenus qu’il perçoit, il devrait assumer, sinon toutes ces dépenses, sinon une importante partie.