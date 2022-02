Les charmes de la vie quotidienne dans la France d’aujourd’hui…

En fait de charme, j’utiliserai un mot célèbre de la langue française que le président de la république lui-même a récemment prononcé et ce sera le vrai titre de cette chronique : les « emmerdements » de la vie quotidienne dans la France d’aujourd’hui.

On sonne. C’est le facteur. Deux lettres. L’une, de la banque, fixe le montant des agios que vous devez lui verser car votre compte est à découvert depuis pas mal de temps. C’est le « pouvoir d’achat » dans un pays où 38 millions d’habitants survivent avec moins de 2000 euros par an.

Une deuxième lettre vous apprend que l’appartement de « rapport » où vous avez placé naguère vos économies vous coûte plus qu’il ne vous rapporte, compte tenu des charges, des travaux et des impôts. Et voici que vous apprenez en plus que ce bien immobilier insuffisamment déclaré pourrait vous valoir un redressement fiscal !

Tout cela n’est guère de nature à vous mettre en appétit. Cependant, vous vous rendez au restaurant. « Votre passe sanitaire, SVP. – Je ne l’ai pas sur moi. – Alors, Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. » Autrement dit, le déjeuner est vite pris. Au moins ne vous aura-t-il pas coûté cher !

Vous mettez à profit le temps ainsi gagné pour vous rendre à la fourrière. Votre voiture mal garée ne vous sera, en effet, rendue que contre paiement d’une rançon !

Vous rentrez chez vous mais vous avez égaré le bip d’entrée. Vous devez attendre que la concierge, de retour, veuille bien vous ouvrir la porte qui vous permettra d’accéder à la porte d’entrée de votre appartement. Sinon, vous serez condamné à coucher sur le paillasson du couloir !

Vous traversez un quartier un peu excentré, que vous ne connaissez pas. Vous êtes abordé trois fois par des dealers de drogue, tous d’origine africaine. Un ami qui habite dans la banlieue est de Paris, presque entièrement peuplée de migrants, ne sort plus de chez lui qu’avec un gilet pare-balles et pare-couteaux !

Les trottoirs étant transformés en vélodromes et pistes pour trottinette, faites attention à ne pas recevoir une trottinette montée par deux gamins roulant à toute vitesse. Sinon, c’est l’hôpital !

Si vous voulez bien dormir, évitez de lire le dernier ouvrage de Mme Verdier-Molinier qui démontre de façon irréfutable que, parmi les pays développés, la France est le plus mal gouverné : fiscalité écrasante, surendettement, insécurité, invasion migratoire.

Il est 18 heures. On sonne. C’est la police. « Monsieur, vous êtes accusé par votre voisine de palier de l’avoir violée au printemps 1999. – C’est impossible. À ce moment-là, je résidais en Afrique du Sud. – Pas d’histoire, Monsieur. Vous êtes placé en garde à vue, suivez-nous. »

Douce France, tendre pays de mon enfance … C’était il y a très longtemps…