Les clivages de la politique contemporaine

On entend souvent dire dans le débat public que le clivage droite-gauche n’a plus aucune pertinence.

Le Rassemblement national, en particulier, promeut régulièrement cette idée en proposant de remplacer ce clivage droite-gauche « périmé » par un clivage mondialistes-patriotes.

Personnellement, je l’ai déjà dit souvent, je ne suis pas un grand enthousiaste du clivage droite-gauche – qui fut inventé par la Révolution pour faire des opposants des « ringards », comme s’il était évident que le renversement d’un ordre spirituel, politique et social ayant fait ses preuves constituât un progrès majeur.

Il n’empêche que, bon gré, mal gré, nous sommes obligés d’admettre les règles du jeu.

Cela n’impose pas d’être dupes : il est évident que gauche et droite ne sont pas à égalité dans ce « jeu » de la politique moderne, la gauche prétendant avoir non seulement le monopole de la connaissance du « sens de l’histoire » (que celui-ci nous annonce le triomphe de la « raison », celui du « prolétariat », ou celui de la « race aryenne » !), mais encore celui de la légitimité morale.

Et, naturellement, il faut sans relâche contester ces règles du jeu. Mais, tant qu’elles sont en place, nous sommes condamnés à nous reconnaître de droite : de toute façon, que nous l’admettions ou non, la gauche – parce que nous n’applaudissons pas à ses dingueries – nous collera tôt ou tard cette étiquette supposée infamante.

Donc, oui, que nous le voulions ou non, le clivage gauche-droite existe.

Il apparaît évident dans les alliances « autorisées » ou non : personne ne voit d’objection à ce que le PS s’allie avec LFI, mais l’alliance RN-LR serait un scandale. C’est bien qu’il existe des différences, non ?

Cependant, cela n’entraîne pas que d’autres clivages ne soient pas pertinents. Le clivage mondialistes-patriotes a, lui aussi, un sens réel.

Je voudrais ici suggérer un autre clivage de plus en plus évident : celui qui oppose ceux qui veulent transmettre la culture française et ceux qui s’en moquent ou s’y opposent.

Un Macron se moque comme d’une guigne de la transmission : il n’a pas d’enfant et croit que la culture française n’existe pas. Pourquoi diable irait-il s’embêter avec sa transmission ?

Certains écologistes radicaux (de plus en plus écoutés) s’opposent à la simple reproduction humaine, supposée mortelle pour la planète.

Certains intellectuels wokistes considèrent que la culture orale du Zimbabwe devrait être davantage enseignée dans les écoles que Racine ou Cornelle, au motif de son « évidente » supériorité.

Quant à moi, je suis sans hésitation du côté de la transmission de la culture française et cela seul suffirait à faire de moi un anti-macronien déterminé !