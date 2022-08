Les députés de la Nupes dans le plus simple appareil

Les députés de la Nupes, qui sont nombreux, refusent de siéger à l’Assemblée en tenue « bourgeoise ». Donc pas de cravate, surtout pas de cravate, ce signe ostentatoire d’une classe qui « opprime et exploite le peuple ».

L’autre jour, jour solennel de la rentrée parlementaire, Louis Boyard, le plus jeune des députés (il a 21 ans), est arrivé à l’Assemblée en chemise et baskets, faisant savoir qu’il n’avait qu’une chemise – et qu’en cas de lavage, il serait sans chemise.

De façon générale, les élus Nupes revendiquent de siéger en tenue légère et démocratique. Les dames élues le revendiquent aussi. Elles n’excluent de siéger les seins nus et peut-être même sans culotte en souvenir des « sans-culottes » de la glorieuse Révolution française de 1789 où les « sans-culottes » s’opposaient aux culottes de la noblesse.

Il faut donc s’attendre à voir une députée mélenchoniste présider une séance les seins nus et « sans culotte ».

Dans un tel cas, l’Assemblée nationale retrouverait une popularité perdue depuis longtemps. Les photographes afflueraient et le monde entier suivrait avec intérêt les travaux de l’assemblée du peuple présidée par ladite insoumise dévêtue.

On aurait donc à droite des députés vêtus de strict costume-cravate et, de l’autre côté, les insoumis en tenue légère et même sans tenue du tout.

Ces insoumis sont vraiment distrayants. On apprenait hier que le président insoumis de la commission des finances faisait l’objet d’une plainte pour harcèlement sexuel. Et maintenant il faut s’attendre à ce que les députés insoumis viennent siéger dans le plus simple appareil. Ce jour-là, les places seront difficiles à trouver dans les tribunes réservées au public.

Les insoumis, produits des dernières élections législatives, nous font donc franchement rigoler. L’ennui est que le jugement du monde entier n’est pas bienveillant. « Les Français ne sont pas sérieux », entend-on de Berne à Tokyo.