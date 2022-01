Les erreurs de Pécresse

Valérie Pécresse a une chance historique. Bien qu’elle ait naguère claqué la porte des LR, elle se trouve désormais investie par ces derniers – et bien peu d’élus LR de premier plan l’ont quittée, même si tous ne sont certes pas enthousiasmés par sa candidature !

Mais elle fait beaucoup d’erreurs et pourrait renouer avec la campagne de Ségolène Royal en 2007, peinant à convaincre et entourée d’« éléphants » qui la soutenaient comme la corde soutient le pendu !

En l’occurrence, ces derniers jours, elle a fait au moins deux erreurs majeures.

La première est symbolique et sémantique. La candidate a annoncé son intention de « ressortir le kärcher de la cave », en référence à la fameuse déclaration du futur candidat Sarkozy en 2005.

Mais, ce faisant, elle rappelle aux électeurs de droite que Nicolas Sarkozy avait beaucoup promis et fort peu tenu – spécialement en matière de sécurité.

Mme Pécresse prétend relever le flambeau de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Mais l’un et l’autre ont gouverné à gauche – parfois même avec la gauche !

Pas sûr que cela fasse rêver les électeurs. D’autant moins qu’en 2022, nous avons la candidature d’Éric Zemmour qui rappelle sans relâche ce qu’étaient les promesses du RPR.

La deuxième erreur a été de s’engager à soutenir le passeport vaccinal. D’abord, Emmanuel Macron serait le principal bénéficiaire d’un tel soutien – avec ceux qui disent que LR et LREM, c’est blanc bonnet et bonnet blanc.

Mais, surtout, quand on tient de tels discours, il faut tenir ses troupes. Or, seul un bon quart des députés LR (28 sur 100) a voté selon les vœux de la candidate. Lesdits députés, au contact du terrain, et préparant leur propre réélection savent à quel point les électeurs sont excédés.

Une troisième erreur se dessine. Geoffroy Didier, proche de Valérie Pécresse, menace d’exclure tout maire LR qui donnerait son parrainage à Éric Zemmour pour la présidentielle.

Dans la double hypothèse où cette doctrine s’imposerait et où Éric Zemmour n’obtiendrait pas ses parrainages, Valérie Pécresse n’atteindrait probablement pas le second tour.

En effet, les électeurs énervés voteraient massivement pour Marine Le Pen et contre elle.

J’ignore s’il est possible de battre Emmanuel Macron.

J’avoue que j’en doute, compte tenu des divisions entre les droites. Mais ce qui est certain, en tout cas, c’est que la meilleure chance de M. Macron, c’est que Valérie Pécresse semble tout faire pour assurer à Marine Le Pen une place au 2e tour !