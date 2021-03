Les grands médias n’informent pas, ils désinforment!

Ne vivant plus en France depuis plusieurs années, je porte un regard très distant sur la façon dont les informations y sont diffusées.

Et je l’ai déjà dit, mais je dois, je pense, le répéter : ce qui se dit et s’écrit en France sur tous les sujets ne vise pas à informer, mais à formater les esprits.

Je ne suis pas certain que les journalistes et commentateurs qui procèdent au formatage soient tous conscients de ce qu’ils font, tant ils baignent dans le formatage qu’ils sont eux-mêmes formatés.

Cela ne change rien au résultat.

Les dirigeants politiques sont formatés, eux aussi, et, s’ils s’éloignent du formatage, deviennent inaudibles.

Sur de nombreux sujets, celui que je considère comme le plus intelligent et le plus courageux des journalistes en activité en France aujourd’hui, Éric Zemmour n’échappe pas totalement au formatage.

Si ce qu’il dit sur l’islam est très pertinent, ce qu’il dit sur d’autres sujets (droit, géopolitique) l’est souvent beaucoup moins.

Il est très difficile de trouver des articles décrivant la situation économique réelle de la France. Or celle-ci est bien plus préoccupante qu’on ne le dit généralement.

Les articles sur l‘environnement sont quasiment tous imprégnés de l’idée que le « dérèglement climatique » est une réalité.

Si des dénonciations de l’écologisme néo-communiste façon Europe-Ecologie-Les Verts peuvent être énoncées, les articles disant qu’il n’y a pas de « dérèglement » sont rares et marginaux.

Des livres paraissent sur le sujet, mais sont entourés d’un pesant silence.

Des expressions disséminées deviennent vite omniprésentes. Ainsi « séparatisme islamiste ». Il y a deux ou trois ans, l’expression était inexistante. Macron l’a employée, et elle se retrouve désormais partout, bien qu’elle soit porteuse d’une vision fausse de l’action de ceux qui procèdent au prosélytisme islamique et cherchent à conquérir et à obtenir la soumission.

Quant au regard posé sur le monde, le moins qu’on puisse dire est qu’il est très biaisé.

La politique française vis-à-vis de la Chine se préoccupe désormais du sort des Ouïghours, et la fascination face à la possibilité que la Chine devienne la première puissance de la planète est moins hégémonique, mais les dénonciations de l’horreur totalitaire chinoise restent encore très feutrées.

L’essentiel de ce qui s’écrit sur le danger chinois reste absolument insuffisant.

Lorsqu’il s’agit de la République islamique d’Iran, c’est pire encore et, bien que Mahmoud Ahmadinejad soit un fanatique anti-occidental aux idées génocidaires, il a bénéficié voici quelques jours d’un entretien très déférent publié dans le « Figaro », qui fut autrefois un journal lisible.

Pendant des années, le régime des mollahs n’a pas été présenté en France comme ce qu’il est : le principal financier du terrorisme islamique.

Quasiment tous les articles consacrés au Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou sont négatifs, et quasiment tous ceux consacrés à Mahmoud Abbas, qui est, en pratique, le chef d’une bande terroriste, sont positifs.

Lorsqu’il s’agit des États-Unis, enfin, il est rarissime de trouver un article qui ne soit pas imprégné de mensonge, et ce à un tel degré qu’il n’y reste peu ou prou rien de vrai.

Pendant quatre ans, Donald Trump a été décrit comme un monstre et un abruti, et l’acharnement contre lui continue de plus belle.

Ce qu’il a accompli pour son pays et pour le monde a été et reste presque totalement occulté ou, quand on en parle, se trouve décrit de façon hideusement déformée.

L’élection frauduleuse de novembre dernier a été et reste présentée en France comme impeccable.

Joe Biden, un vieillard en état de sénilité avancée entouré de gauchistes haineux et destructeurs est décrit si élogieusement qu’en lisant les articles qui lui sont consacrés dans les médias français, on pourrait avoir l’impression qu’il est la huitième merveille du monde.

Nombre de Français savent qu’ils ne sont pas informés par les grands médias français et que ceux-ci désinforment.

Mais, hélas, nombre de Français, à force de recevoir ce que débitent les médias français, en subissent l’influence.

Des médias qui informent sont essentiels au bon fonctionnement d’une démocratie. Des médias qui désinforment sont un péril mortel pour une démocratie.

Merci César!