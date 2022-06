Les leçons de la Cour suprême américaine

Le 24 juin, la Cour suprême américaine a renversé la jurisprudence Roe v. Wade qui avait, le 22 janvier 1973, créé un droit fédéral à l’avortement.

Contrairement à ce que disent bon nombre de commentateurs français, cela n’a rien à voir avec une interdiction de l’avortement aux États-Unis. Les juges (par une nette majorité de 6 contre 3) ont simplement considéré qu’il s’agissait d’une prérogative des États et non de l’État fédéral. C’était une évidence depuis 1973 : rien dans la constitution ne garantit l’existence d’un tel droit fédéral ayant vocation à s’imposer à tous les États des États-Unis.

Les juges ne disent, en réalité, rien d’autre.

Certes, cela va entraîner de sévères restrictions concrètes.

D’ores et déjà, 13 États avaient adopté des lois pro-vie limitant, voire interdisant, l’avortement qui devaient prendre effet dès le renversement (que l’on attendait d’un jour à l’autre) de l’arrêt Roe v. Wade.

On estime qu’une vingtaine d’autres seraient prêts à en faire autant. Ce qui signifie qu’un peu plus de la moitié des États américains pourraient voir diminuer fortement les avortements. C’est d’ailleurs assez logique car une majorité d’Américains est favorable à une limitation nette de l’avortement.

Et, naturellement, cela a des conséquences sur les vies personnelles. Il est probable que quelques malheureuses résidant dans ces États conservateurs tenteront d’avorter clandestinement. Mais il est certain aussi que des femmes ont été encouragées par ces lois pro-vie à donner naissance à leur enfant et s’en félicitent.

En toute hypothèse, cette nouvelle situation juridique a au moins le mérite de rappeler que l’avortement n’est pas un « droit fondamental » – comme le clame M. Macron –, mais un drame.

Mais, puisque j’évoque M. Macron, revenons en France.

LREM a sauté sur l’occasion de réunir un bel unanimisme de façade en proposant de « constitutionnaliser » ce fameux « droit fondamental ».

Inutile de dire que cela ne sert à rien : si la constitution est un chiffon de papier que l’on peut changer au gré des circonstances politiques, cela vaut dans les deux sens.

Inutile de dire aussi que la situation américaine est très différente de la situation française et qu’il est idiot de changer la constitution française pour répondre à l’actualité politique américaine.

Il est évident que l’objectif est purement politicien : mettre la droite dans l’embarras et réaliser une première alliance avec l’extrême gauche.

Peut-être aussi M. Macron rêve-t-il de réussir en Europe ce que Joe Biden n’a pas été capable de faire aux États-Unis : adopter une loi « fédérale » imposant l’avortement. Auquel cas on lui souhaite bon courage pour convaincre les pays de l’Est que l’UE est désormais un État fédéral (qui réussirait alors le tour de force d’être un État à la fois moins souverain et moins subsidiaire que les États-Unis) !

En tout cas, pour nous, électeurs de droite français, cette décision américaine est d’abord une magnifique illustration du fait que, contrairement aux allégations des « progressistes », il n’existe aucun « sens de l’histoire ».

Elle illustre aussi le fait que le travail paie – et, hélas, les droites françaises travaillent très peu. Il a fallu aux conservateurs américains 50 ans de travail intellectuel, culturel, législatif acharné, de nombreuses défaites et de nombreuses victoires, pour obtenir ce résultat – qui n’est d’ailleurs qu’une étape. Je ne vois rien en France de semblable au mouvement conservateur américain et c’est la principale raison de nos échecs politiques successifs – même après des victoires électorales.