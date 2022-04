Les leçons d’Orban pour la droite française

Comparaison n’est pas raison, certes, mais le succès, pour la quatrième fois consécutive, de Viktor Orban aux élections législatives hongroises pourrait tout de même donner des idées aux candidats de la droite française.

D’abord, il faut mesurer l’ampleur de cette victoire : alors que l’opposition était pratiquement tout entière réunie, malgré des désaccords idéologiques gigantesques (puisque Jobbik, parti naguère à la droite de la coalition qui avait porté Orban au pouvoir, y cohabitait avec la gauche), Fidesz, le parti de Viktor Orban, a remporté 53 % des suffrages selon les premières estimations – contre 35 % pour la coalition d’opposition.

Le Premier ministre victorieux a pu commenter, goguenard :

« Nous avons remporté une victoire exceptionnelle – une victoire si grande qu’on peut sans doute la voir depuis la lune, et en tout cas certainement depuis Bruxelles. »

De fait, Bruxelles se serait certainement volontiers débarrassée de cet encombrant politicien « populiste » (mais toujours membre du PPE, parti du centre-droit européen) qui lui tient régulièrement tête.

Il est également intéressant de noter que les médias donnaient Viktor Orban en grande difficulté à la veille du scrutin. France 24 ou « Le Parisien » titraient même : « Orban menacé ».

Au passage, la manipulation médiatique est assez intéressante. Si vous allez lire l’article de France 24 qui porte ce titre, vous pourrez constater que, dès la deuxième ligne, il dit le contraire du titre, évoquant un « léger avantage » dans les sondages pour Viktor Orban.

Admirable leçon de choses : les instituts de sondage devaient bien voir une nette avance à deux jours du scrutin ; ils l’avaient « maquillée » en léger avantage. Et les médias dominants n’avaient plus qu’à titrer « Orban menacé », pour décourager les électeurs. Comment « décrire la réalité » en disant l’inverse de ce que l’on voit !

Toute ressemblance avec la situation française ne serait évidemment pas fortuite.

Un autre élément de la stratégie de Viktor Orban semble plutôt profiter à Emmanuel Macron – qui pose pourtant volontiers à l’anti-Orban à Bruxelles. Il s’agit de la réaction à la guerre.

Orban a joué dans cette campagne le rôle du protecteur du peuple hongrois. Emmanuel Macron fait de même pour la France et pourrait, hélas, en tirer les mêmes bénéfices.

Mais ce sur quoi je voudrais surtout insister pour finir tient à la constance.

Pourquoi Viktor Orban a-t-il été réélu ? Fondamentalement, parce que le peuple est majoritairement de droite et que le Premier ministre n’a pas trahi les convictions de droite qu’il partage avec la majorité.

En sens inverse, pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été battu en 2012 ? Non pas, comme les médias bien-pensants l’ont prétendu, à cause de la « ligne Buisson », trop droitière. Mais, au contraire, parce qu’élu en promettant une véritable rupture avec la gauche, il n’eut rien de plus pressé que de réaliser « l’ouverture à gauche ».

Et cette ouverture à gauche n’était pas la marque d’un refus du sectarisme (signe de résistance à la gauche, laquelle est presque toujours plus sectaire que nous !). Mais la marque soit d’un manque de conviction, soit même, plus gravement, de convictions de gauche.

C’est aussi pour cela que Valérie Pécresse ne perce pas : elle donne l’impression de changer de conviction selon la mode ou les sondages.

Or, le succès de Viktor Orban prouve qu’un dirigeant de droite qui mène la politique qu’il a promise a toutes les chances d’être réélu. Espérons que les dirigeants de la droite française entendent la leçon !