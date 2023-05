Les LR et l’immigration : pas gênés !

La proposition LR de mesures pour contrôler l’immigration n’est pas sans rappeler l’épisode où, surpris par le décollage d’Éric Zemmour, tous les candidats à la primaire de « droite » avaient, en un intervalle de 15 jours, tous couru derrière lui avec leurs petites pattes, de peur que leurs campagnes soient en retard d’un thème dont ils semblaient découvrir que celui-ci préoccupait les « vraies gens ».

Cette fois-ci, les « vraies gens » auraient certainement apprécié que, plutôt que de plagier 80 % de ce que le RN propose depuis des années et de se faire passer pour des champions sur ce sujet, les ténors de LR construisent, sans engagement sur quelque autre point, une alliance tactique temporaire avec Marine : on aurait alors pu louer leur sincérité.

Mais comment croire à une réelle volonté de la part d’une équipe qui, depuis 40 ans, n’a jamais remis en cause aucune disposition prise par les gauches et la Commission de Bruxelles pour aggraver l’immigration sans contrôle et sans contrepartie gagnante pour la majorité du peuple français ?

Comment croire à la sincérité d’élus qui partagent avec la Macronie la défense des intérêts du monde des affaires, en sachant que celui-ci applique une stratégie commerciale mondialiste dont l’immigration de masse est un pilier majeur et que ce monde-là aura le dernier mot ?

Et, même si Éric Ciotti paraît plus convaincant dans les discours de fermeté sous un crâne rasé qu’avec une tignasse, comment ne pas oublier que, tout récemment encore, il rejoignait sans cohérence la meute aboyant contre un certain Grégoire de Fournas et sa remarque sur un certain bateau ?

Il est à souhaiter que les Français réalisent enfin ce que sont les députés LR après le hold-up macronien sur l’élection « imperdable » de François Fillon : une colonne d’égarés battant en retraite derrière la Ligne Buisson et qui, pour illusionner sur un reliquat de combativité, mettraient le feu à leur dernier baril de poudre … aux yeux.

Efficace en tout cas pour ajouter une couche sur la défiance du peuple à l’égard du monde politique !