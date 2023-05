Les médias français peuvent-ils cesser de mentir sur les USA ?

Je donne à cet article un titre interrogateur.

J’aurais pu tout aussi bien choisir de lui donner un titre affirmatif, et je réponds d’emblée à la question que je pose : non, je ne pense pas que les médias français peuvent cesser de mentir sur les États-Unis.

Ils mentent de manière unanime sur les États-Unis depuis bien trop d’années. Cesser de mentir sur les États-Unis impliquerait de leur part un changement si important qu’il me semble impensable qu’un tel changement ait lieu.

Ils mentaient déjà à l’époque ou Ronald Reagan était président.

Ils décrivaient Reagan comme un abruti, comme un crétin, comme un cow-boy de série B.

Et ils n’ont jamais reconnu un seul des accomplissements de Reagan.

Quand j’ai traduit et préfacé les « Écrits personnels de Ronald Reagan », aux fins de montrer qu’il avait une pensée politique claire et qu’il l’avait mise en œuvre de manière remarquable pendant sa présidence, aucun grand média français n’a parlé du livre.

Quand George Walker Bush a été président, ils l’ont décrit comme un fasciste et comme un abruti complet.

Mon livre « Ce que veut Bush » est devenu un best-seller, mais pour de mauvaises raisons.

Ceux qui l’ont recommandé et ceux qui l’ont acheté l’ont fait parce qu’ils avaient peur qu’un être aussi immonde (à leurs yeux) déclenche une guerre mondiale.

Ils savaient que je connaissais des membres de l’administration Bush, et ils voulaient tenter de discerner ce qui les attendait en cas de guerre.

La présidence Obama a été pour les médias français un moment d’extase.

Enfin, un président issu de la gauche anti-américaine arrivait à la Maison Blanche !

Pendant huit ans, ils n’ont pas énoncé une seule critique concernant une administration, selon eux merveilleuse.

Seuls ceux en France qui ont lu mes livres sur Obama ont pu connaître le sinistre envers du décor.

L’élection de Donald Trump a plongé la quasi-totalité des journalistes français traitant des États-Unis dans un mélange de stupeur incrédule et de rage frénétique et, pendant toute la présidence Trump, leur rage n’a pas faibli.

Jamais, depuis les années Reagan, les États-Unis ne s’étaient aussi bien portés que pendant les trois premières années de la présidence Trump.

Le terrorisme islamique, qui avait frappé sous Obama, a disparu.

La paix sur la planète a avancé.

Mais rien n’a été porté au crédit de Trump dans les médias français, absolument rien.

Les insanités déversées sur ­Trump par les grands médias de gauche américains, même les plus grotesques, ont été immédiatement traduites en langue française.

Et, quand la pandémie a déferlé, on aurait pu croire en écoutant les médias français qu’elle avait été provoquée par Trump.

Seuls, encore une fois, ceux en France qui ont lu mes livres sur Donald Trump ont pu connaître la vérité.

Selon les médias français, l’élection présidentielle de 2020 a été absolument impeccable et Joe Biden, qu’ils ont décrit comme fringant, dynamique et incarnant l’espoir, a été élu triomphalement.

Rien n’a été dit dans les médias français concernant les fraudes électorales massives perpétrées par les démocrates en 2020, et rien n’est dit des ravages que l’administration Biden inflige aux États-Unis depuis plus de deux ans, alors que ces ravages sont omniprésents et flagrants – et, bien sûr, rien n’est dit sur la sénilité de plus en plus avancée de Joe Biden.

L’élection présidentielle américaine de 2024 approchant, et Trump étant le grand favori républicain, la désinformation concernant Trump revient sur le devant de la scène dans les médias français, et ce n’est sans doute qu’un début.

Le harcèlement judiciaire mené par la gauche extrême américaine contre Trump est décrit comme fondé et justifié. Trump est présenté comme un homme coupable d’agression sexuelle parce qu’une octogénaire mythomane et financée par la gauche extrême a accusé Trump d’un viol censé avoir été commis il y a trois décennies, et parce qu’un jury de gauche extrême a décrété que l’octogénaire mythomane était crédible.

Ce n’est sans aucun doute qu’un début.

Sur d’autres sujets, les médias français peuvent informer mais, lorsqu’ils parlent des États-Unis, ils semblent plus malhonnêtes encore que les médias américains les plus malhonnêtes. Révoltant, et consternant.