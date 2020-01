Les mensonges de Macron

Emmanuel Macron nous avait déjà habitués à de beaux discours déconnectés de la réalité. Mais ses derniers vœux franchissent un nouveau cap.

Il serait difficile de ne pas être d’accord avec les principes – et tout aussi difficile de croire que « Jupiter » pourrait nous être d’une quelconque utilité pour les mettre en application, tant les premières années de son mandat ont montré une politique aux antipodes de ces principes.

Ainsi le chef de l’État invite-t-il à « ouvrir la décennie de l’unité retrouvée de la Nation ». Fort bien, mais qui détruit cette unité ? N’est-ce pas la clique immigrationniste et anti-française dont M. Macron est aujourd’hui le principal porte-parole ?

Le président dit encore : « Rappelons-nous toujours que nous avons à l’égard de la France plus de devoirs que de droits. »

Là encore, je suis bien d’accord, mais qui donc invite des personnes totalement étrangères à la culture française à se comporter en terrain conquis ?

Qui donc explique à longueur de journée que les « valeurs de la république » consistent essentiellement à satisfaire les desiderata de n’importe quelle minorité, fût-ce la plus farfelue, voire la plus criminelle ?

Quand je lis : « Nous continuerons de faire de l’école, de l’apprentissage et de la formation tout au long de la vie, le socle de notre société », je me frotte les yeux.

Continuer, vraiment ? Aujourd’hui, M. Macron croit-il sérieusement que l’école soit le socle de notre société, alors qu’elle n’enseigne quasiment plus rien, sauf la détestation de notre histoire et de notre patrimoine ?

Le summum de l’hypocrisie est atteint quand le chef de l’État déclare martialement : « Nous n’avons pas à nous adapter au cours des choses – ce n’est pas la France ! – mais à rester fidèles à ce que nous sommes en bâtissant une société nouvelle qui répond selon nos choix aux bouleversements en cours. »

Si les mots ont un sens, Emmanuel Macron nous enjoint de refuser la politique des « accommodements raisonnables » avec les cultures étrangères qui se répandent sur notre sol.

Mais n’est-ce pas lui qui nous avait naguère doctement expliqué que la culture française n’existait pas ?

Manifestement, le président n’est pas vraiment gêné par le principe de non-contradiction, ni par le principe de réalité. Il est vrai que le papier – et plus encore les ondes télévisées ! – supporte tout, à commencer par les plus gros mensonges.

Comme naguère le communisme, le « Système » est le royaume des nuées, sans le moindre lien avec le Réel. Le retour de ce dernier risque d’être brutal !