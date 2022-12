Les mensonges de Macron sur l’immigration

Dans un récent entretien au « Parisien », Emmanuel Macron a déclaré : « La France a toujours été une terre d’immigration. Cela fait partie de notre ADN, c’est la force de notre pays, et on en a toujours eu besoin pour notre économie. Sans les Polonais il y a un peu plus d’un siècle, comment nos mines auraient tourné ? Sans les Italiens, les Espagnols, les Maghrébins, comment le secteur agricole aurait tourné ? Sans les immigrés africains, comment le BTP, la construction auraient tourné ? Et vous savez, il y avait déjà des mouvements de rejet à l’époque. »

J’ignore si, à force d’entendre (et de répéter) ce bobard, le chef de l’État a fini par y croire ou s’il ment délibérément. Mais, à vrai dire, là n’est pas vraiment la question.

Ce qui importe, c’est qu’il est faux que la France ait toujours été une terre d’immigration. Au contraire, son peuplement a été d’une remarquable stabilité entre les invasions barbares et le Second empire.

Au passage, il est bon de rappeler que même les invasions barbares – qui sont pourtant demeurées dans notre mémoire collective comme un profond bouleversement – n’ont pas été du même ordre que les vagues migratoires que nous connaissons aujourd’hui : quelques centaines de milliers de personnes se sont établies en Gaule en deux ou trois siècles. Nous sommes loin des rythmes actuels (même en valeur relative) où, en un quinquennat, deux millions de personnes entrent légalement sur le territoire !

Il est également significatif que, pour illustrer son propos, « Jupiter » ne puisse donner que des exemples datant des 150 dernières années.

Mais le plus remarquable n’est pas là : il réside dans le fait que ce technocrate semble tout ignorer de la diversité des hommes. Il évoque les Polonais et les Italiens. Comment ne comprend-il pas que, partageant notre culture, ils étaient plus faciles à intégrer que les immigrés actuels, issus de cultures profondément différentes, et souvent même (dans le cas de l’islam notamment) profondément hostiles à la nôtre ?

Pire, comment ne comprend-il pas que l’immigration n’est pas principalement une question économique, mais beaucoup plus une question politique et même une question civilisationnelle ?

Même au plan économique, il est évident que la France, comptant près de 3 millions de chômeurs, pourrait répondre à tous les besoins de main-d’œuvre si les postes étaient correctement revalorisés (ce qui coûterait considérablement moins à la collectivité que cette immigration massive – mais, en contrepartie, coûterait bien davantage aux oligarques qui ont promu Macron).

Un mensonge cent fois répété ne devient pas une vérité. Un peuple ne peut absorber une telle quantité d’arrivants étrangers à sa culture que par la violence – et l’on se demande si ce n’est pas le véritable but des pervers qui prétendent nous gouverner !