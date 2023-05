Aujourd’hui, en France, si vous dites que nous vivons sous un régime despotique voire dictatorial, les suppôts des pouvoirs en place et, plus globalement, les progressistes et bien-pensants autoproclamés vous traiteront de menteurs ou de demeurés, en assénant qu’ils n’enferment pas leurs contradicteurs dans des camps de rééducation ou de travail.

De telles mesures ne sont certes pas d’actualité, mais il reste la prison et les amendes dont usent parfois sans vergogne des juges politisés pour faire taire les « déviants » qui osent s’élever contre la doxa, en ne se soumettant pas à la délétère manipulation des esprits menée par une nébuleuse d’activistes de gauche souvent radicaux et intolérants.

Celle-ci est conduite depuis des années par un système éducatif idéologiquement gangrené et des organes d’information partisans comme par des lobbies, associations et coteries d’exaltés qui tiennent les gouvernants sous leur coupe et qui ont conduit un peuple sidéré à vivre dans un goulag mental avec auto-censure pour éviter une stigmatisation infamante dès l’évocation sans fard de sujets devenus tabous.

Bien des gens sont effectivement ostracisés comme : racistes, ceux qui dénoncent une invasion migratoire extra-européenne économiquement ruineuse, source de heurts culturels et d’insécurité aggravée ; islamophobes, ceux qui refusent la soumission à l’emprise croissante d’un islam archaïque et totalitaire, haineux de la civilisation occidentale ; homophobes ou transphobes, ceux qui se montrent attachés à la primauté du couple homme-femme, de la famille et de la filiation naturelles ; complotistes, faussaires ou révisionnistes, ceux qui osent s’interroger sur la véracité de la présentation dogmatique officielle d’événements historiques du passé et même des temps présents ; potentiels criminels « écocidaires », ceux qui, soupçonneux quant à la seule incidence du gaz carbonique, cherchent à comprendre par eux-mêmes les réels tenants et aboutissants des changements climatiques, etc.

Au final, en étiquetant ainsi ceux qui refusent de se couler dans le moule d’une pensée unique stérilisante, des « maîtres à penser » peu éclairés et des mauvais bergers ont poussé nombre de citoyens à se comporter comme des moutons décervelés qui, lovés dans un assistanat déresponsabilisant, ne se préoccupent que de la défense à grands cris de leur pouvoir d’achat, en perdant de vue qu’il n’est dangereusement garanti, pour une large part, que par l’inconséquente augmentation d’une dette publique déjà monstrueuse.

Que tous ces malfaisants et inconscients gardent cependant en tête que les générations montantes et à venir qui pâtiront de leurs agissements irresponsables pourraient les juger sans aménité pour n’avoir pas travaillé à la préservation du bien commun – en particulier de l’identité pluriséculaire de la Nation – ni à une véritable promotion de l’intérêt général.