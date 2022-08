En même temps que les migrants, les rats envahissent Paris.

La presse vient, une nouvelle fois, de souligner cet été que 4 à 5 millions de rats ont élu domicile à Paris. La nuit tombée, ils sont partout.

Il y a peu, j’avais proposé que soit formée une fédération de chasseurs de rats qui, armés de carabines appropriées, feraient la chasse au rat et présenteraient leur butin à Mme Hidalgo, maire de Paris, appelée communément la « belle de Cadix ». Ma proposition n’a pas été retenue. Je la formule donc à nouveau, en suggérant qu’une fois par mois soit offert à la fédération des chasseurs de rats un dîner que présiderait la belle de Cadix.

Mais voici qu’en réalité, la belle de Cadix – qui n’a même pas réuni 2 % des suffrages à l’élection présidentielle – éprouve une certaine sympathie pour les rats. Le mot rat étant péjoratif, elle demande qu’on les appelle « surmulots ». Paris est donc envahi de surmulots qui sont tout disposés à exprimer leur gratitude à Madame le maire de Paris en échange d’une allocation comme en bénéficient tous les migrants, une allocation mensuelle de gruyère.

Trêve de plaisanterie.

Il est extraordinaire qu’en 2022, l’administration de Paris ne parvienne pas à se débarrasser des rats. Ce sont des bêtes nuisibles, porteuses de maladies graves. Ce serait faire œuvre de santé publique de les supprimer. Mais on ne le peut pas. On peut se promener sur la lune, mais on ne peut pas supprimer, ni même diminuer, le nombre de rats qui infestent Paris.

C’est là encore, parmi tant d’autres, une preuve de l’impuissance des pouvoirs publics.