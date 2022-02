L’essor du « populisme »

Le mécanisme de la « primaire populaire » de la gauche est un signal intéressant de l’évolution politique de notre pays.

Certes, on peut critiquer les résultats.

En particulier, j’avoue que je ne vois vraiment pas ce que les électeurs de gauche peuvent trouver d’attrayant à Christiane Taubira.

En sens inverse, la claque à Anne Hidalgo ne fera certainement pas de peine aux contribuables parisiens qui subissent depuis des années les dingueries de cette pasionaria écolo-fiscaliste, si fascinée par les « minorités » qu’elle en méprise bien volontiers la majorité.

Certes encore, il est permis de se demander ce que cette primaire peut changer à gauche à quelques semaines de la présidentielle.

Les principaux candidats, notamment Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, contestaient le principe même de cette primaire et on les imagine donc mal se ranger comme un seul homme derrière Christiane Taubira.

Mais, au-delà de ces résultats et de ces interrogations, ce qui reste du processus tient en quelques mots : défiance à l’égard des partis politiques.

Pendant des décennies, les commentateurs « autorisés » expliquaient le rejet des partis dominants par le désintérêt à l’égard de la politique.

C’était évidemment faux. Et le succès de la primaire populaire en est le signe.

Les électeurs de gauche ont été plus de 4 fois plus nombreux à participer à cette primaire, dont ils pouvaient difficilement attendre un changement significatif pour la campagne, qu’à la primaire écologiste.

En réalité, l’abstention ou le vote pour les partis populistes n’a rien à voir avec un désintérêt pour la politique, moins encore avec un mépris pour le bien commun, et tout avec une défiance à l’encontre des structures qui prétendent encadrer la « démocratie représentative » (si peu démocratique et si peu représentative).

Les technologies numériques permettent désormais de donner son avis directement.

Elles permettent aussi de contrôler les élus facilement.

Nous sommes en train de tourner la page du système issu de 1789 qui exigeait une « représentation » aussi désincarnée que possible (dissociant le député de ses électeurs et refusant le mandat impératif) et cantonnait la participation du peuple à l’exercice du vote.

Et ce n’est pas un hasard si le « populisme » progresse en même temps que ces progrès numériques d’une part, et que le rejet des partis comme des médias dominants, d’autre part.

Désormais, le choix va se situer entre maintien du système actuel (et donc choix d’une oligarchie hostile aux intérêts du peuple) et démocratie directe.