L’État de droit contre les casseurs

Qu’est-ce qu’un État de droit ?

C’est une démocratie qui est régie par des lois votées par une majorité représentative, issue d’un scrutin qui envoie à l’Assemblée des représentants, eux-mêmes chargés d’élaborer ces lois.

Ces dernières doivent être connues, c’est-à-dire publiques, personne ne pouvant y échapper ; elles doivent s’appliquer réellement et leur transgression doit entraîner des sanctions.

Les manifestations de rue, si elles sont déclarées et autorisées, ne dérogent donc pas au droit et sont souvent l’accompagnement d’une grève elle-même autorisée par la constitution.

Et là, s’arrête le droit. Lorsque des débordements, des blocages d’entreprise, des actions violentes sont perpétrés, le droit est bafoué. Ces actions doivent relever de la sanction prévue par le Code pénal.

Il faut donc reconnaître un dysfonctionnement de notre justice puisqu’en réalité, ces exactions ne sont que très rarement condamnées et, quand leurs auteurs sont appréhendés, ils sont souvent relâchés sans aucune sanction.

Si l’idée saugrenue me venait de mettre le feu à la porte d’entrée de la mairie de mon village, il ne se passerait pas 5 minutes avant que la gendarmerie m’interpelle, me mette en détention provisoire et que la justice me condamne, à juste titre, à rembourser les conséquences de mon méfait, à acquitter une amende méritée et, pourquoi pas, une peine de prison dans le cas de récidive.

Ce n’est jamais le cas lorsque ces méfaits interviennent lors de rassemblements dont on a pu constater la violence envers les biens privés ou publics – avec plus de 900 feux à Paris dans la nuit du 24 mars ou 34 véhicules de police incendiés le lendemain, à Sainte-Soline.

Il existe pourtant bien des sanctions prévues pour les actes de vandalisme en bande organisée ! Le laxisme de notre justice envers ces violences gratuites ne peut qu’encourager les activistes à continuer, voire intensifier leurs méfaits.

Mais là n’est pas le plus grave. Celui-ci survient, en effet, lorsque ces mêmes groupes utilisent la violence physique contre les représentants de la loi. Là, on ne parle plus de « petits incidents » mais de plus de 400 blessés à Paris, dont plusieurs gravement, et 28 à Sainte-Soline.

Doit-on rappeler que, de par la constitution, la « violence légitime » est un monopole dont dispose l’État pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, ainsi qu’en temps de guerre ou risque de guerre ?

M. Darmanin parle de « guérilla », qui est une « forme de guerre » selon le dictionnaire Larousse. Les forces de l’ordre ont le droit, sinon le devoir, d’utiliser la force physique contre ces fauteurs de troubles.

Est-ce que l’on a condamné les soldats français au Mali lorsqu’ils ont neutralisé des djihadistes ? Non bien sûr, mais la justice le fera lorsqu’il s’agit des forces de l’ordre.

Je ne parle pas naturellement des défilés de contestataires (tant qu’ils ne cassent rien), mais de ces « Black Blocks » encagoulés (dont 1 500 sont venus de l’étranger), armés de pavés, utilisant même parfois de l’acide, qui veulent tuer comme en temps de guerre.

Les CRS sont souvent tétanisés dans l’utilisation de la « violence physique » que pourtant la constitution leur autorise, parce qu’ils savent que les juges seront sévères à leur égard, alors qu’ils sont laxistes envers les « casseurs ».

Je reconnais qu’il est souvent difficile de prouver l’implication d’une personne, surtout quand elle est cagoulée, mais il existe en France un double délit, celui de cacher son visage, et celui d’exaction en bande organisée.

Ces crimes sont sanctionnés pour les terroristes. Pourquoi pas contre eux ? Il suffit de déclarer les Black Blocks comme organisation terroriste : la loi existe déjà !

Le plus terrible dans ces situations reste l’image désastreuse que notre pays donne à l’étranger, de l’annulation de la visite du roi Charles III, à la moquerie des médias russes, en passant par les « leçons de morale » que nous donne l’Iran.

Pauvre France !