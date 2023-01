L’État obèse est incapable de réformer les retraites !

A l’heure où j’écris ces lignes, j’ignore quelle va être la « mobilisation » des opposants à la réforme des retraites, mais tout annonce une opposition massive.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que, selon un récent sondage Ifop, 68 % des Français s’opposent à cette réforme, mais 51 % seulement soutiennent la « mobilisation syndicale » du 19 janvier.

Ajoutons que nous ignorons encore contre quoi exactement se mobilisent les uns et les autres, puisqu’Élisabeth Borne, qui a déjà renoncé au recul de l’âge de départ à la retraite à 65 ans, a déclaré qu’elle était encore en phase de consultation.

Ce qui, soit dit en passant, est une bien étrange façon de négocier !

En d’autres termes, avant de connaître la fin des événements, nous pouvons être à peu près assurés que cette réforme finira par coûter plus cher qu’elle ne rapporte, comme toutes ses sœurs aînées depuis une bonne vingtaine d’années.

Mais, c’est le contraire qui serait étonnant : le secteur public est devenu un tel mammouth qu’il est irréformable. Or, les politiciens ont « besoin » de réformer pour laisser croire qu’ils servent à quelque chose. Par conséquent, ils organisent un vaste chaos pendant quelques semaines, puis montrent leur admirable capacité de négociation, et enfin nous laissent une ardoise supplémentaire !

Il ne serait pourtant pas difficile de dessiner les contours d’une réelle réforme des retraites.

Il suffirait pour cela de sortir de l’actuelle logique communiste (je rappelle au passage qu’il existait des caisses de retraite avant la Seconde Guerre mondiale et que tout ce que la réforme de l’après-guerre a fait a été de nationaliser ces caisses en les rendant impossibles à gérer grâce au « paritarisme »).

Les retraites dépendent fondamentalement de deux facteurs : la démographie et la productivité économique.

Or, nos dirigeants s’interdisent de travailler sur ces facteurs.

La démographie impliquerait de songer à une politique nataliste – horresco referens, vous n’y pensez pas, ce serait Vichy et le retour de l’ordre moral !

À la place, on nous annonce une prétendue nécessité des immigrés pour payer nos retraites.

Outre que cela fleure bon l’esclavagisme, c’est idiot, puisque l’immigration, loin de rapporter, nous coûte des dizaines de milliards d’euros par an.

Quant à la productivité économique, nos dirigeants ont adhéré à tous les dogmes les plus éculés du sans-frontiérisme et du socialisme. Résultat : les investisseurs et les entrepreneurs fuient notre enfer fiscal et l’on s’étonne que la croissance ne soit pas au rendez-vous !

Je n’aurais pas la cruauté d’ajouter à ce brillant tableau les mesures suicidaires prétendant sauver la planète et dont le seul effet visible est la désindustrialisation de la France au profit de la Chine ou de l’Allemagne.

Par ailleurs, la fraude sociale continue à nous coûter quelques dizaines de milliards d’euros chaque année, qu’il serait plus malin (et plus acceptable politiquement) de tenter de récupérer que de ponctionner encore ces « cochons de payants » !

Il est évident qu’il faut travailler plus si nous voulons demeurer dans la compétition économique. Mais il est évident aussi que, pour que les Français acceptent de travailler plus, il serait bon que l’État ne siphonne pas la quasi-totalité de ce surplus de revenu. Et, a fortiori, que nous n’ayons pas la désagréable sensation de travailler – au sens à peu près littéral – pour le roi de Prusse !

Donnez la liberté aux Français, détruisez le joug fiscal, social et administratif qui pèse sur ces nouveaux serfs, et vous verrez que leur goût pour le travail augmentera à vue d’œil !