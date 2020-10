Lettre à Gérard Larcher sur l’immigration

Monsieur le Président,

Le 2 octobre, sur France Info, vous avez assuré avec conviction ne partager aucune des idées de Monsieur Zemmour. Vous avez bien précisé «aucune».

Votre affirmation est pour le moins surprenante.

Alors, permettez-moi de prendre un exemple très récent dans l’actualité. Vous pourrez me dire ensuite ce que vous en pensez.

Parlons donc du «jeune» terroriste pakistanais qui a blessé deux personnes la semaine dernière.

Il est arrivé en France clandestinement en 2018 et a été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Val d’Oise.

Déjà, à ce stade, je découvre des incohérences: le Pakistan n’est pas ce que l’on peut appeler un pays du tiers-monde ni un pays en guerre; tout le monde sait (sauf manifestement ces braves gens de l’ASE) que ce pays possède, comme seulement une dizaine d’autres dans le monde, la bombe atomique.

De plus, la France a une ambassade à Islamabad et un pays qui a l’arme nucléaire a certainement un service de l’état-civil comme partout. Or, au lieu de faire des recherches par ce canal, l’ASE a demandé au Tribunal de Cergy-Pontoise d’effectuer une expertise osseuse pour déterminer l’âge exact du «mineur isolé».

Cette expertise a été refusée par le Tribunal (encore une incohérence). Vous pouvez retrouver ces détails dans le numéro 4375 du 1er octobre de «Valeurs Actuelles».

J’ajouterai que le Pakistan a une ambassade à Paris. Alors, pourquoi rentrer en France clandestinement? Et je ne comprends absolument pas le fonctionnement de l’ASE qui va même lui trouver un travail de peintre en bâtiment. Les 6 millions de chômeurs français apprécieront certainement cette générosité!

Mais l’incohérence de la France ne s’arrête pas là : voilà mon jeune migrant qui se fait prendre par la police à la gare du Nord pour port d’arme prohibé. Que croyez-vous qu’il se soit passé après cette arrestation ? L’a-t-on renvoyé dans son pays? Non, il a été tout bonnement relâché dans la nature.

Je n’ai pas le nom du juge qui a fait cela, mais un type en situation irrégulière qui commet un délit devrait immédiatement quitter la France. Cela me paraît une évidence.

Et maintenant, le voilà classé comme terroriste depuis la semaine dernière.

À mon avis, comme il n’a tué personne, il ne risque pas grand-chose avec la Justice et il y a cher à parier qu’avant son trentième anniversaire, il pourra reprendre son boulot de peintre en bâtiment, qu’il aura alors un titre de séjour qui lui permettra de bénéficier du regroupement familial, et que nous accueillerons toute sa smala qui viendra goûter aux bienfaits de la Sécu, de la CAF, de Pôle Emploi, etc., etc.

Voilà, Monsieur le Président, le parcours d’un type en situation irrégulière comme il y en a certainement des centaines d’autres, voire des milliers.

Je pense que mon propos aurait pu tout aussi bien être rédigé par Monsieur Zemmour lui-même: les incohérences que je relate, et qu’il développe dans ses interventions, mériteraient un peu plus de parler vrai, particulièrement dans les sphères politique et médiatique.

Je souhaiterais que l’Assemblée des Sages, que vous présidez, accorde un peu plus d’attention aux préoccupations d’une majorité de Français qui demandent de la rigueur dans la conduite de l’immigration et non une cacophonie d’incohérences permanentes.