Lettre ouverte à Guy Millière

J’ai pris connaissance de vote article, paru dans les « 4 Vérités » n° 1364 du 7 octobre 2022, sous le titre « L’importance des valeurs éthiques ».

À la lecture de cet article, je me pose la question : comment un intellectuel de ce niveau peut-il tenir un raisonnement aussi manichéen en ce qui concerne le conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie ?

Pourquoi cette prise de position partiale ?

Votre culture devrait pourtant vous amener à plus de tolérance envers les autres. Dans ce conflit, dont vous ne pouvez ignorer les tenants et les aboutissants, tout n’est pas noir et tout n’est pas blanc, quelquefois, c’est gris …

Vous attirez l’attention du lecteur qui, pour peu qu’il soit crédule, pourrait penser que Poutine est un dictateur. Qui vous permet d’affirmer que Poutine est un dictateur ? Le fait qu’il soit l’agresseur ?

Mais qui a commencé le premier, insidieusement, en provocateur, comme ils ont l’habitude de pratiquer, à travers tous les conflits mondiaux en se servant de pays tiers ? Vos amis Anglo-Saxons ! Ceux qui ont génocidé les Indiens d’Amérique, les Aborigènes d’Australie, et qui n’ont jamais eu sur leurs territoires le moindre conflit.

Vos propos me blessent et m’attristent, comme ils blesseront et attristeront, je pense, beaucoup de lecteurs.

Vous n’avez plus aucune forme de respect et d’estime, dites-vous, pour ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais pour qui vous prenez-vous ?

Vous avez, par lâcheté, quitté la France, car vous étiez bien renseigné sur ce qui allait s’y passer, et vous vous prenez, sans doute, pour ceux chez qui vous vous êtes réfugié … « Courage, fuyons ! »

Vos hôtes, dont le Président prête serment sur la Bible, mais pas catholique, protestante, puisque ce pays en majorité a adopté cette religion, sont sous la coupe des financiers cosmopolites, mafieux, qui gouvernent le pays, protégeant par « tous les moyens » le dollar, monnaie qui pourra bientôt servir pour jouer au Monopoly.

Vous parlez de civilisation occidentale. Laquelle ? Celle que nous avons copiée sur les États-Unis, et qui nous a menés à la déchéance ?

La réalité, c’est que vous commencez à avoir peur, car les peuples commencent à comprendre vos manigances. On ne peut rien contre un peuple en colère, surtout lorsqu’il n’est pas manipulé par les forces de l’argent. Monsieur Yeshayahou Leibowitz disait dans un de ses écrits en ce qui concerne les financiers américains, que « celui qui avait l’argent avait toujours le dernier mot ».

Oui, mais vous qui connaissez les écritures, vous ne pouvez ignorer le combat de David contre Goliath – David qui, avec une simple pierre, abattit le colosse !

L’impérialisme américain, expansionniste, défendant son dollar bec et ongles, n’hésitant pas à détruire tous ceux qui s’y opposent, est en déclin.

Le dictateur, ce n’est pas celui qui consacre 65 milliards à son budget de défense, mais celui qui en dépense 700 !

De Gaulle n’est pas ma tasse de thé, mais je reconnais qu’il avait raison lorsqu’il déclarait qu’il fallait faire l’Europe de l’Atlantique à l’Oural et pas cette Europe technocratique inféodée aux Anglo-Saxons et à la finance internationale. Je vous plains !

Michel Garbage