Lettre ouverte à Marine Le Pen

Chère Marine Le Pen,

Électeur de toujours, d’abord du FN puis du RN, j’avoue ma déception au vu du résultat de ce scrutin, quoique préparé moralement par la diffusion quasi permanente des sondages. Sans parler de l’acharnement stalinien des médias, grassement payés par nos impôts, des artistes ou des sportifs qui savent bien que, s’ils soutenaient votre candidature, ils seraient bannis par le « camp du bien », façon Orwell, et verraient leur carrière brisée. Certains s’y sont frottés et l’ont payé durement, malgré leurs qualités professionnelles indéniables.

Belle démocratie que subit la France !

Malgré tout, vous arrivez au second tour de la présidentielle avec un score honorable de près de 42 % des voix exprimées, en progrès depuis 2017 de façon sensible.

Quant à moi, du fond de mon petit trou, j’ai été enthousiasmé par la candidature d’Éric Zemmour que j’ai estimé plus proche de mes convictions que vous ne l’êtes.

J’ai choisi de voter pour lui au premier tour et j’ai confirmé ce choix quand j’ai vu autour de moi, des proches qui avaient pris la même décision que moi se reporter sur votre candidature pour barrer la route à M. Mélenchon qui devenait menaçant.

Ne vous y méprenez pas.

Si vous avez terminé au premier tour en seconde position derrière Macron, c’est bien, en grande partie, grâce à un report très important des voix originalement dirigées vers Zemmour. Celui-ci, beau joueur, a dès le premier soir du résultat et sans consultation préalable, invité ses électeurs à se reporter sur vous au second tour, preuve s’il en faut qu’à ses yeux, prime l’intérêt de la France.

Au soir du second tour, il a procédé de même en proposant une alliance des droites pour les prochaines législatives.

Quand il parle des droites, j’entends bien des droites nationales et non du résidu des LR qui ne représente plus depuis longtemps, à mon modeste regard, la droite qu’ils prétendent être.

J’ai, par contre, été ulcéré quand j’ai pris connaissance de votre décision de ne passer aucun accord avec « Reconquête ».

Ajouté au sentiment de dégoût généré par la victoire du destructeur de notre Nation, j’ai explosé dans une colère sourde contre cette décision.

S’il vous plaît, n’enclenchez pas la machine à perdre, si bien mise en œuvre par la droite la plus bête du monde.

Nous en avons soupé de voir que le second parti de France n’est représenté à l’Assemblée nationale que par quelques députés, même pas suffisamment nombreux pour constituer un groupe.

Vous avez l’atout en main pour continuer sur cette dynamique qui, je le répète, a réussi à s’imposer malgré le matraquage stalinien et le tissu de mensonges déployés par l’anti-France.

Votre position de femme politique et l’espoir que vous représentez pour un grand nombre de Français vous commandent de passer sur certains ressentiments d’ordre personnel et de ne viser que l’intérêt de notre France et donc, de notre bien commun.