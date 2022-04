Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy

J’aurais aimé ne jamais avoir eu à vous écrire cette lettre.

En effet vous faites partie de cette caste d’hommes politiques qui ne respecte pas ces « combattants » de l’ombre que sont les adhérents du seul parti de droite qui a vocation à diriger la France.

Vous avez utilisé le parti LR pour accéder à la présidence de la République en 2007, parti qui a évolué depuis le RPR auquel j’ai adhéré un certain 11 mai 1981 ne sachant pas alors que c’était son chef, Jaques Chirac, qui avait volontairement fait perdre Valéry Giscard d’Estaing.

Tout attaché à la gestion de mon entreprise, je n’étais alors qu’un simple adhérent qui avait d’autres préoccupations que la politique jusqu’à l’élection de Jacques Chirac – et sa calamiteuse dissolution de l’assemblée. Pour la deuxième fois, il a offert la France au socialisme.

Son deuxième mandat m’a confirmé qu’il nous avait fait croire qu’il était de droite, alors qu’il était de gauche.

Il l’a lui-même confirmé : « Dans mon parcours politique, je n’ai jamais changé de conviction. » Il avait raison : il vendait « L’Humanité » dans sa jeunesse !

Il le prouve encore en poussant à la démission en août 1995, trois mois après l’avoir nommé ministre des Finances, le seul qui s’engage dans une véritable réforme de notre administration, Alain Madelin !

Sans pour autant quitter le RPR de l’époque, j’ai alors soutenu, y compris financièrement, « Démocratie libérale ». Malheureusement, par méconnaissance économique totale des Français et de l’efficacité du libéralisme économique, ce parti a fait un score à la présidentielle de 2002 assez misérable (3,91 %).

Quand vous avez pris le pouvoir, je me suis dit que nous allions enfin avoir un président de droite et mon soutien, comme beaucoup d’autres LR, a été plus engagé.

J’ai en effet participé financièrement à votre campagne ; j’ai également été un généreux donateur du « Sarkothon » à hauteur de 1 000 €.

J’étais assez satisfait de vous, jusqu’au jour où vous avez « rabaissé » votre Premier ministre François Fillon, pour avoir dit la vérité : « Je suis à la tête d’un pays en quasi-faillite. » Vous l’avez tout de même gardé les 5 années de votre mandat.

En 2012, vous avez « baissé les bras » face à un François Hollande qui reste, pour moi, une « anomalie » dans l’histoire de notre Ve République.

C’était votre droit et vous avez candidaté à la primaire LR de 2016 de laquelle vous avez été éliminé au premier tour.

Je peux comprendre votre frustration mais, déjà à l’époque, vous n’avez pas soutenu le « candidat Fillon » – ou plutôt, comme votre prédécesseur, vous l’avez quasiment « torpillé » !

Aujourd’hui, vous faites la même chose avec notre candidate élue à la primaire (même si ce n’était pas mon choix). Votre silence est pire qu’un désaveu et nous n’en sommes pas dupes.

Vous pactisez, au mépris de tous les adhérents LR, avec M. Macron dont le bilan économique et financier est désastreux.

Je vous le dis franchement : vous me faites honte et je regrette mon engagement dans cette droite qui a fait perdre le seul qui aurait pu commencer à relever notre pays en 2017.

Voici que vous recommencez en 2022 parce que Valérie Pécresse n’est pas venue se « prosterner » à vos pieds.

Ne vous étonnez pas alors que les électeurs ne viennent plus voter ou qu’ils se tournent vers les extrêmes. Cela s’explique notamment par votre attitude irrespectueuse envers ceux qui, par leurs modestes mais indispensables soutiens financiers et leur investissement personnel dans vos campagnes, vous ont permis d’assouvir vos ambitions.

Je ne vous le pardonne pas et je ne lèverai pas le petit doigt pour vous si, même si elles sont politisées, vos multiples mises en examen se terminent par un emprisonnement.

Si, pour vous, la France passe après vos intérêts personnels vous ne me trouverez plus jamais à vos côtés.