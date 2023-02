Lettre ouverte aux démagogues

Les « maîtres du monde » sont et seront ceux capables de mobiliser des ressources financières importantes pour développer les techniques du futur, qu’elles soient industrielles, énergétiques, écologiques, mais également militaires dans un monde que l’on constate de plus en plus agressif.

Notre France est malade, elle est au bord de l’agonie dans presque tous les domaines :

– Un système de santé qui s’est lentement mais sûrement dangereusement dégradé depuis une vingtaine d’années.

– Une justice aux mains de gauchistes qui l’utilisent pour leur combat politique et ne remplit donc plus son rôle.

– Un système éducatif qui nous emmène au fin fond du classement Pisa et qui, là encore, est aux mains d’une majorité de gauchistes pervertissant nos enfants.

– Une économie plombée par le surendettement qui, rien que pour 2022, a fait augmenter le coût de la dette à 51,5 Mds€, deuxième dépense budgétaire derrière l’éducation nationale, mais qui va probablement devenir la première à cause de l’augmentation des taux d’intérêt.

– Une administration totalement sclérosée dont la surreprésentation s’auto-alimente par la création de nouvelles « missions » toutes aussi néfastes qu’inutiles et qui cherche par là à se substituer aux dirigeants politiques.

– Une industrie en perte de vitesse qui va laisser notre pays dans un désert productif à brève échéance et qui se concrétise par une balance commerciale à la dérive de 164 Mds€ en 2022, soit le double du record précédent !

Vous, les syndicalistes, qui ne représentez même pas 10 % des employés et dont la représentativité est en baisse constante, arrêtez cette « mise à mort » de notre pays !

La France est le pays le plus social au monde (35 % du PIB sont consacrés aux dépenses sociales), le pays où l’on travaille le moins (1 646 heures par an en moyenne, le niveau le plus faible en Europe), le pays où il y a le plus d’arrêts maladie, le pays qui compte le plus de jours de grève, le pays où le chômage est le plus indemnisé et le plus longtemps et donc tout naturellement le plus important.

Si c’était la panacée, nous serions devant l’Allemagne, ce qui n’est absolument pas le cas.

Alors arrêtez « votre cinéma » : la France n’a pas besoin de pseudo-syndicats politisés qui, in fine, ne pensent qu’à eux-mêmes et, par leurs entêtements, entraînent la détérioration du niveau de vie des Français !

Vous les politiciens, qui utilisez l’Assemblée nationale comme une salle de spectacle où se jouerait le film « Mélenchon chez les ploucs » et qui faites honte à la démocratie par vos prises de position d’une démagogie extrême, vous donnez un spectacle qui décourage les pays en voie de développement de rejoindre le camp des démocraties !

Vous, journalistes des médias dits « bien-pensants », arrêtez de mettre de l’huile sur le feu en allant dans les sens de ces guignols qui se disent syndicats ouvriers. Vous feriez mieux de dire la vérité aux Français : si la France veut encore rester parmi les puissances économiques fortes, les Français doivent travailler plus et les milliardaires doivent être plus nombreux et évidemment faire des profits qui sont les investissements d’aujourd’hui et les emplois de demain !

La France n’est pas un « pays élu de Dieu » qui serait au-dessus des lois économiques et qui pourrait exiger, parce qu’elle est la France, que les autres pays fassent des efforts à sa place !