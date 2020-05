Lettre ouverte aux députés sur le test anti-Covid 19

Mesdames, Messieurs les députés,

Avec le recul, le confinement a tout de la prise d’otages dont la rançon était l’acceptation des tests et le traçage de la population.

Mais des tests pratiqués dans quel but ?

Quelles conséquences dans le cas où le résultat serait négatif ? Et dans le cas où le résultat serait positif ? Quelles conséquences pour la personne ? Pour son entourage ? Pour son environnement professionnel ?

Les tests que l’on nous propose comportent plusieurs dangers, avec, au final, la menace de la vaccination forcée.

Le seul test qui pourrait représenter un éventuel intérêt pour la population serait le test sérologique qui recherche la présence d’anticorps, ce qui indique si la personne a déjà développé une immunité.

Or le test que veut utiliser le gouvernement, c’est le test PCR (Protein Chain Reaction) pour le moins aléatoire.

Il permet d’identifier une séquence du virus en multipliant des milliers de fois des morceaux de chaîne protéique du prélèvement.

Ce qui signifie que n’importe quel morceau de virus ou de bactérie alentour au moment du prélèvement subit le même sort.

Le prélèvement doit avoir été réalisé correctement, ce qui est plus complexe qu’il y paraît.

De plus, la charge virale peut varier dans le temps : elle peut être trop faible pour être détectée en début d’infection, ou devenir négative au bout de 8 à 10 jours d’évolution car le virus a disparu du nasopharynx.

Ainsi, des études ont montré que le test peut être négatif sur un échantillon prélevé au niveau nasal et être parallèlement positif dans les expectorations ou sur un échantillon obtenu ultérieurement sur le LBA (lavage broncho-alvéolaire). D’où des « faux négatifs ».

Si cela était pratiqué en milieu parfaitement aseptisé dans des conditions absolument rigoureuses ET si le test était fiable, cela pourrait peut-être limiter les « faux positifs ».

Mais, en mode grand public, on comprend que n’importe quel morceau de virus présent dans l’environnement sera donc amplifié. Le test va donc nous dire ce tout le monde sait déjà : nous vivons en permanence avec des milliers de virus, coronavirus, bactéries, etc. Comme l’année dernière et les années d’avant.

Nous sommes tous des porteurs sains de milliers de virus, utilisés par l’organisme ou gérés par le système immunitaire. On pourrait s’attendre à 80 % de faux positifs.

La Tanzanie a montré le manque de fiabilité de ces tests : une chèvre, un oiseau et une papaye ont été déclarés positifs !

Des centaines de milliers de tests se sont avérés être eux-mêmes contaminés dès le départ comme cela a été signalé par les États-Unis, l’Angleterre, le Canada et le Québec.

Qu’en serait-il de ceux prévus pour la France ? Que va faire l’État de tout cela si ce n’est ficher un peu plus la population ? Que va-t-on faire des personnes désignées négatives ? Les vacciner de force ? Que va-t-on faire de ceux désignés « porteurs sains » d’un coronavirus ? Les vacciner aussi ? Les condamner à l’isolement ? Jusqu’à quand ? Va-t-on isoler les enfants de leur famille ?

Va-t-on faire payer une amende à ceux qui refusent le vaccin ou leur enlever leurs enfants ? Va-t-on les arrêter et les faire interner, comme c’est déjà le cas pour certains lanceurs d’alerte ou figures des gilets jaunes, comme au début du nazisme ?

Rappelons que les vaccins rapportent des milliards à ceux qui les vendent et ils sont mis en cause dans de nombreuses maladies, paralysies, décès, etc.

Cela pourrait très bien être l’arnaque du siècle mais, en plus de rapporter des milliards à Bill Gates et aux cartels pharmaceutiques, cela pourrait nuire à la santé de millions de personnes, comme on peut le voir chez nos voisins italiens où les systèmes immunitaires ont été mis à mal suite à une campagne de vaccination.

Mesdames, Messieurs les députés, pensez-vous y échapper par votre silence consentant ? Pensez-vous que vous-mêmes et votre famille serez dispensés de vaccination et de puçage ? Pensez-vous vraiment que vous allez passer au travers ?

Par notre vote, nous avons placé notre confiance en vous pour nous représenter.

Nous vous demandons aujourd’hui d’agir pour le bien de tous en refusant des mesures telles que le dépistage de masse et l’application de traçage qui serait forcément basée sur des « faux positifs » ou des « faux négatifs » et qui pourrait avoir des conséquences gravissimes au-delà même de la perte de liberté.