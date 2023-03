L’extrême gauche aux portes du pouvoir ?

Les événements récents autour des retraites donnent une vue fabuleuse de l’état véridique de la France.

L’Histoire nous enseigne que ce sont les plus déterminés qui font l’histoire de leur pays.

Pour la Révolution française, ce furent les compagnons de Robespierre, minoritaires mais fanatiques, qui imposèrent les changements. En Russie, ce furent les bolcheviks, le plus petit groupe, mais le plus farouche, qui imposa son communisme aux mencheviks, pourtant bien plus nombreux. Et, en Chine Mao, puis Xi Jing Ping ont fait de même. Etc., etc.

Durant ces semaines, l’extrême gauche a mené le jeu, se comportant, outrancièrement, en petits voyous plutôt qu’en représentants de leurs électeurs.

Le « centre macronien » a difficilement essayé de faire de la figuration, les LR se sont chamaillés entre eux, comme de coutume, et le RN a réussi un rôle de second plan sans avoir pu s’imposer malgré le nombre de ses députés : donc, manque de foi généralisé !

Pour l’avenir, le président s’est totalement décrédibilisé, démonétisé durant cet épisode.

Il est donc prudent (et urgent : le plus tôt sera le mieux pour la France !) de détecter un homme qui incarne une véritable passion pour notre Patrie, un destin pour la France.

Un chef, et non un politicien carriériste, avec une volonté tenace de faire revivre la France grâce à un credo simple.

Un meneur au programme clair, net et ferme, qui reconstruira l’École, l’Industrie, les Finances, l’Armée, la Sécurité, etc.

Sans oublier de remettre les juges de tous niveaux et l’« Europe » (liste non limitative) à la place qui conviendra aux aspirations du peuple français.

Quant à l’immigration, si des étrangers veulent venir vivre en France, soit, MAIS ils doivent accepter au préalable et sans détour, une évidence : nous sommes « un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine » depuis plus de quinze siècles.

Ce n’est donc évidemment pas à nous de renier l’héritage de nos pères. C’est à eux d’assimiler et d’accepter notre civilisation s’ils veulent se joindre à nous.

Il leur est d’autant plus facile de le comprendre et l’accepter désormais que le Président tunisien vient d’utiliser un argument semblable pour renvoyer ses envahisseurs dans leurs pays respectifs. Sans aucun problème ! Concluez vous-mêmes.

Avec quelle équipe ? L’actuelle équipe « gouvernementale » (!) et sa pléthorique escouade de conseillers vient de nous prouver la malfaisance de ces politiciens de type « marchands de salades », ignorants de l’Histoire de France, méprisants du Peuple qu’ils ont l’honneur de servir, et incapable de servir la République, mais surtout la France !