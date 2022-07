LFI contre le RN

L’hystérisation du débat politique conduit parfois à des déclarations assez surprenantes.

Ainsi Mathilde Panot, présidente du groupe LFI de l’Assemblée nationale, a-t-elle rendu à sa façon hommage aux victimes de la rafle du Vel d’Hiv, en déclarant sur Twitter : « Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel d’Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN ! »

Passons sur les connaissances historiques assez approximatives : Mme Panot a l’air d’ignorer que Paris était en zone occupée et donc soumise aux autorités d’occupation, bien davantage qu’à celles de Vichy.

Elle semble ignorer même que les collaborationnistes de Paris (dont beaucoup étaient issus des rangs de la gauche et de l’extrême gauche, comme Déat et Doriot) étaient extrêmement peu amènes pour les « vieilles badernes » de Vichy.

Mais ce sont surtout les commentaires sur l’actualité qui laissent pantois.

Je n’ai entendu nulle part qu’Emmanuel Macron ait dit du bien du maréchal Pétain.

On pourrait sans doute penser que, près de 80 ans après la fin de la guerre, il serait temps de faire la paix. Mais, ça ne semble pas d’actualité.

Quant aux députés RN, quel rapport avec la rafle du Vel d’Hiv ? Croit-on que, si le RN gouvernait, les Juifs seraient déportés ? Mais n’est-ce pas plutôt dans les manifestations de LFI que l’on crie « Mort aux Juifs » ?

Cela étant, ce tweet de Mathilde Panot, au-delà de son absurde manichéisme, a un immense avantage : il montre à l’évidence ce que sera la stratégie politique de LFI pendant les prochains mois.

Cette stratégie est simple et cynique : il s’agit d’une part de « montrer » (en usant de tous les artifices de la propagande, dont l’extrême gauche a une maîtrise reconnue, sans trop se préoccuper de vérité) que le RN et le macronisme ont partie liée et d’autre part de rediaboliser le RN.

Le RN voulant, pour sa part, se montrer capable de modération et de compromis, afin de pouvoir gouverner, offre une cible facile pour cette stratégie.

Sa seule chance d’éviter cette nouvelle diabolisation consiste à dénoncer méthodiquement l’extrême gauche.

Pendant longtemps (trop longtemps), les dirigeants du RN ont caressé les mélenchonistes en espérant un soutien de deuxième tour qui n’est jamais venu. Désormais, les deux mouvements sont ennemis mortels. Peut-être allons-nous enfin revenir à un sain anticommunisme, condition non seulement de la délégitimation de l’extrême gauche, mais aussi de l’union des droites.