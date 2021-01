Libérons-nous enfin!

La gestion désastreuse de la situation sanitaire semble avoir pour seul et unique but d’enrichir l’industrie pharmaceutique et les grandes banques internationales.

Si le gouvernement avait eu à cœur de protéger ses citoyens, il n’aurait pas fait interdire un traitement efficace, bon marché et sans danger depuis 70 ans.

Les personnes malades auraient pu être soignées en quelques jours sans besoin d’aller en réanimation, sans engorger les hôpitaux, sans avoir besoin de recourir au confinement, sans ruiner des millions de personnes et mettre sur la paille une grosse partie de notre économie.

De même, si les médecins avaient pu soigner les gens au lieu d’être menacés de radiation voire se faire interner, de nombreux morts auraient été évités.

Au lieu de cela, on a acheté du remdesivir, inefficace et très dangereux, à prix d’or, et on a euthanasié nos aînés au rivotril.

Pour quelle raison, si ce n’est enrichir des laboratoires qui, comme par hasard, arrosent copieusement les «spécialistes» qui ont défilé sur les plateaux?

On interdit de soigner les gens, d’ouvrir les restaurants, d’aller au ski, de voir sa famille, de travailler, de circuler librement, etc.

Tout ça pour nous forcer à accepter un vaccin qui ne garantit ni de ne pas tomber malade ni de ne pas être contagieux.

Pour quelle raison, là encore? A minima pour enrichir les labos, alors que plus de 3 150 cas d’effets secondaires graves sont déjà recensés aux États-Unis au bout de 5 jours. Et, bien sûr, nous n’avons aucun recul sur le risque de cancer lié à l’ARN messager.

Donc, une fois encore, on favorise l’enrichissement de big pharma au détriment de la santé de chacun. Quelle est l’ampleur de la corruption qui se cache derrière tout cela?

Mais cette propagande de peur sert aussi à justifier des mesures liberticides. Donc on crée un problème en amenant de mauvaises solutions pour créer encore plus de problèmes.

Et là, le gouvernement se pose en sauveur (du problème économique qu’il a lui-même créé mais qu’il essaie de noyer) à grand renfort officiel de subventions (qui ne vont pas forcément vers ceux qui en ont besoin).

On se dirige donc vers un régime politique où l’État-providence pourra tout se permettre au mépris des droits élémentaires (dictature communiste) mais les créanciers seront les grandes banques internationales qui détiennent déjà les ressources énergétiques, les médias mainstream, les ressources financières, et l’industrie pharmaceutique.

On parle déjà de grand reset avec un nivellement par le bas au moyen d’un revenu universel. Tous les citoyens seront endettés ainsi que les nations, et appartiendront à une poignée de mégalos sans scrupule.

Une dictature communiste d’ordre privé en quelque sorte. Sûrement ce que l’on entend par mondialisme.

Et l’on décore les «collabos» de la légion d’honneur! Quand la réalité aura dépassé la fiction, que restera-t-il aux «complotistes»?

Petit détail qui a son importance: les gens ne seront jamais d’accord avec cet esclavage 2.0! Hitler et Staline sont morts, IG Farben démantelé. Et personne n’a envie d’aller vivre en Chine.

Il doit bien y avoir quelque chose dans nos textes et nos institutions qui empêche de nuire à ce point à nos droits et nos libertés.

En tout cas, mes vœux pour 2021 sont un retour au droit de vivre, de circuler, de se soigner par la méthode de son choix, de travailler, d’avoir une famille, de pratiquer les sports de son choix, de penser librement, de s’exprimer librement et de participer démocratiquement à la vie de notre pays dans le respect de chacun!