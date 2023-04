L’INSEE et l’immigration

Sans qu’on le lui demande, mais probablement pour informer les quelque 70 % de Français qui, aujourd’hui, considèrent qu’il y a trop d’immigrés en France, l’INSEE nous fait savoir que ces derniers ne représentent, en chiffre rond, que 10 % de la population française. Soit, à peu près 7 millions d’individus.

Cette statistique, reçue comme telle par les médias et l’opinion, n’est toutefois recevable que si l’on exclut de l’étude les enfants nés en France de parents immigrés et qui, dès lors, sont abusivement assimilés, quoique juridiquement Français, à de petits Bretons ou de petits Auvergnats de souche. Et non à des éléments issus de l’immigration.

Voyons.

Dans les années 1950, le pays comptait quelque 52 millions d’habitants et les taux de fécondité des Françaises de souche européenne – taux qui n’ont guère changé depuis – ne permettaient pas de compenser les décès par des naissances. La population était donc destinée à s’amoindrir. Or elle est aujourd’hui de 68 millions d’individus. 16 millions de plus qu’en 1955. 9 millions de plus que les chiffres de l’INSEE. Mais qui sont donc ces 9 millions ?

Risquons une comparaison en empruntant au domaine médical : à 10 %, une greffe sur un organisme est tolérable (c’est ce que nous prie de croire l’INSEE). À 15 %, a fortiori davantage, il y a rejet de l’organisme, la greffe ne prend pas. C’est ce qui fait que l’opinion, aujourd’hui, après un si long aveuglement, se prononce contre la poursuite d’une immigration, principalement africaine, massive et incontrôlée.

Ne nous leurrons pas : les mesures qui alimenteront prochainement la future loi sur l’immigration seront inopérantes pour juguler les effets de politiques irresponsables menées depuis des décennies et dont les racines idéologiques sont trop profondes pour être prises en considération.

Réduira-t-on progressivement à la moitié, puis au tiers, le nombre de cartes de séjour allouées chaque année ? Limitera-t-on strictement le regroupement familial à un conjoint et aux enfants mineurs ? Imposera-t-on de confier au consulat de France du pays de départ les demandes d’asile ? Limitera-t-on le versement d’allocations sociales, RSA ou autres, aux résidents sur notre territoire ? Cessera-t-on de régulariser ceux qui se seront introduits illégalement en France ? Invitera-t-on les étudiants étrangers parvenus à l’issue de leurs études à rentrer enrichir leur pays de la somme de connaissances acquises chez nous ? Conditionnerons-nous le versement d’allocations d’aide au respect de nos règles de vie sociale ? Et autres mesures qui ne mettent nullement en cause le fonctionnement d’une démocratie exemplaire et sont susceptibles de recueillir l’adhésion d’une majorité de nos concitoyens

Philippe Chesnay