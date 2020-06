La députée LREM Laetitia Avia a déposé en mai 2019 une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet. Elle ne s’attendait peut-être pas à ce que ce texte soit approuvé, mais chaque député rêve de donner son nom à une loi. Cette loi n’obligeait même pas de passer par la justice, l’appréciation des contenus à bannir étant donnée à des entreprises privées. Heureusement, le Conseil constitutionnel a retoqué la loi, refusant que les réseaux sociaux, tels Twitter ou Facebook, soient autorisés à se prononcer sur la simple base d’un signalement d’un de leurs utilisateurs, sans l’intervention d’un juge. Le texte portait donc « une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ». En Allemagne, qui possède une loi du même type, les trois quarts des Allemands estiment désormais devoir faire preuve de prudence sur la question des migrants, ainsi que sur toute référence au nazisme et un peu moins de la moitié des sondés considère la même chose pour des sujets tels que le patriotisme ou l’homosexualité. Mais le véritable scandale, c’est qu’une telle loi ait été approuvée par l’Assemblée et par le gouvernement français !