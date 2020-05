Loi Avia : quand la moraline remplace le droit

La loi Avia a donc été définitivement votée le 13 mai dernier par les députés.

Cela en dit long sur les priorités du gouvernement : alors que tous les dossiers parlementaires de réforme sont encalminés pour cause de confinement (plus ou moins levé), il fallait, toutes affaires cessantes, en finir avec la liberté d’expression sur internet.

Bien sûr, comme toujours, nos libertés sont sévèrement limitées au nom de la lutte contre le terrorisme et la pédopornographie. Mais le fait que, plus on lutte contre ces fléaux, plus ils se répandent, n’a pas l’air d’effleurer nos excellents dirigeants !

Il est également cocasse de voir qui est cette charmante Laetitia Avia. Cette députée LREM s’était fait remarquer, à peine élue, en mordant un chauffeur de taxi.

Celle qui avait naguère été érigée en modèle de la méritocratie républicaine (ses parents étaient des immigrés togolais) par Édouard Philippe – et qui paraît plutôt le modèle de la parvenue, estimant que son nouveau statut de parlementaire lui donne tous les droits – semble donc effectivement bien placée pour donner des leçons de morale à la terre entière !

Mieux encore, en pleine discussion de « sa » loi, Mme Avia doit faire face à des accusations de ses collaborateurs pour des « humiliations à répétition » et des « propos à connotation sexiste, homophobe et raciste ».

Mais laissons la personne et attachons-nous à la loi.

Tout y est délirant.

Le titre d’abord : il s’agit, en toute simplicité, de « lutte contre la haine sur internet ».

C’est une affaire entendue, la haine, c’est mal. D’accord. Mais, une fois que vous avez dit cela, vous êtes bien avancé.

Dans les pays civilisés, il existe une justice qui permet de qualifier les propos et les actes et d’y proportionner, le cas échéant, des sanctions.

Ici, rien de tel. La haine n’est pas un délit défini et il sera donc possible de poursuivre n’importe qui pour une haine supposée (qui pourra, bien sûr, relever simplement de l’arrière-pensée, réelle ou supposée).

À vrai dire, je crois que c’est même le but de cette loi.

Il s’agit de faire en sorte que tout le monde soit passible des tribunaux. L’autocensure et surtout l’arbitraire vont croître dans des proportions gigantesques.

Mais la méthode n’est pas moins délirante que le sujet.

Il s’agit d’exiger que les plateformes (comme Facebook ou Twitter) et même les moteurs de recherche suppriment ou déréférencent en moins de 24 heures les contenus « manifestement illicites », sous peine d’amende (jusqu’à 1,25 million d’euros).

La notion de « manifestement illicite » est pour le moins folklorique puisque, par hypothèse, la justice ne sera pas appelée à se prononcer. Et imagine-t-on le travail surhumain que cela représenterait ? Tous les contenus ou à peu près pourront apparaître comme « haineux » à l’égard de quelqu’un. Je suis un anti-communiste déterminé. Donc mes propos vont apparaître comme « haineux » pour les possibles lecteurs communistes qui exigeront de Google de les déréférencer. Tandis qu’en sens inverse, je pourrai exiger le déréférencement de tous les propos philo-communistes.

Non, décidément, je ne vois pas d’autre terme que « délirant ».

Nous ne sommes même plus dans le gouvernement des juges. Nous sommes entrés dans le gouvernement de l’arbitraire pur. Soit les GAFA obtempèrent et ils deviendront un robinet d’eau tiède sans aucun intérêt, soit ils refusent et je serais curieux de savoir ce que fera le gouvernement français !

Nos libertés, le bon sens, la clarté française et le droit sont les grandes victimes de ce vote absurde. En tout cas, je puis d’ores et déjà prévenir Mme Avia que sa loi ne fera pas baisser d’un iota la « haine » sur internet.

