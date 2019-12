LR allié à LREM ?

Les Républicains peinent décidément à se remettre en ordre de bataille pour s’opposer sérieusement à la majorité macronienne.

Deux mois après l’élection de Christian Jacob, et à la veille d’élections municipales qui devraient normalement conforter l’implantation des LR et de leurs alliés divers droite aux échelons locaux de la démocratie française, le débat sur les stratégies d’alliance fait rage.

Christian Jacob a manifestement été élu pour panser les plaies d’un parti en mauvais état et il estime qu’une ligne politique trop tranchée risque de nuire à cette lente remise sur pied.

Il est donc peu enclin à exclure les grands élus locaux qui, tel Christophe Béchu à Angers, briguent une sorte de double investiture LR-LREM.

En revanche, il exclut sans ambiguïté les militants (oui, même les simples militants !) qui, tel Erik Tegner, plaident pour une alliance à droite.

Ce qui fait que cette ligne apparemment équilibrée « ni LREM, ni RN » est, en réalité, une ligne de « front républicain » et un retour au chiraquisme.

Ce calcul n’entraînera sans doute pas de catastrophe aux prochaines élections locales, le RN et LREM étant tous deux, pour des raisons assez différentes, incapables de profiter de l’absence de ligne politique claire chez les LR.

Mais, aux élections nationales, ce refus de choisir est suicidaire.

D’ores et déjà, on murmure dans les rangs de l’ancien parti de Chirac et Sarkozy que François Baroin, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse pourraient être les candidats du parti (que les deux derniers ont pourtant quitté !) aux prochaines présidentielles.

La différence politique avec la social-démocratie de François Hollande ou d’Emmanuel Macron serait alors indétectable pour les électeurs et on peut, sans grand risque de se tromper, annoncer que, si les LR n’ont rien d’autre à opposer à Emmanuel Macron en 2022, ils seront absorbés par l’actuelle majorité.

On pourrait s’en réjouir si cela hâtait la recomposition de la droite et de l’ensemble du paysage politique. Mais il ne semble pas que le RN soit actuellement en mesure d’accueillir les électeurs de droite qui quitteraient LR.

La France attend toujours une alliance entre conservateurs et populistes, mais les dirigeants conservateurs et populistes ne pensent qu’à leurs boutiques !