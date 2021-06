LR-RN: rupture des digues, vraiment?

La caste jacassante a l’art de se faire peur à peu de frais.

Ces derniers jours, c’était Guillaume Peltier, vice-président de LR, qui jouait le rôle d’épouvantail, au motif qu’il aurait contribué à faire sauter les «digues» du sacro-saint «front républicain».

La réalité est évidemment bien plus modeste. Guillaume Peltier a effectivement dénoncé ledit front républicain dans «Valeurs actuelles».

Voici exactement ce qu’il a dit: «Contrairement à la bien-pensance, je le dis, Marine Le Pen n’est pas l’ennemi de la République.

L’ennemi de la République, c’est l’islam politique. Je conteste fondamentalement la posture du “front républicain”, qui relève d’une paresse intellectuelle infinie et d’une imposture politique grotesque.»

C’est une bonne nouvelle, mais ce n’est pas encore l’annonce d’alliances possibles.

Pourtant, il n’en a pas fallu plus pour que le «péril fasciste» réapparaisse!

J’avoue que la rapidité du parcours de Guillaume Peltier, du FN au MNR, puis au MPF, puis à l’UMP, avant de devenir l’un des censeurs de François-Xavier Bellamy, jugé «trop conservateur», ne m’incline pas à une confiance illimitée dans les déclarations du vice-président des LR.

Mais pourquoi bouder son plaisir quand la droite assume ses principes et dénonce le piège mitterrandien que M. Macron veut, une nouvelle fois, réactiver pour l’emporter en 2022?

Cependant, bien des obstacles demeurent avant une véritable victoire de droite en 2022.

D’une part, il faudrait que les choses se clarifient chez les LR: entre ces déclarations de Guillaume Peltier et son récent soutien à Xavier Bertrand, ou entre Bruno Retailleau et Renaud Muselier, il y a plus que des nuances. Cela ne veut pas dire qu’une explosion des LR est nécessaire pour clarifier le paysage, comme on l’entend beaucoup dire ces derniers temps: il est possible, en effet, de travailler avec des gens avec lesquels on a des désaccords.

Mais des précisions s’imposent.

D’autre part, il faut aussi que le RN soit capable d’accepter des alliés (non nécessairement ralliés) – et ce n’est pas certain.

Pour battre Emmanuel Macron, il faudra que des personnes de divers horizons s’allient en gardant leurs spécificités et travaillent ensemble pour le bien commun.

Or, pour le moment, LR et RN sont surtout alliés dans la chasse à ceux qui précisément pourraient aider à discuter (disons les «conservateurs»): Valérie Pécresse a, de ce point de vue, la même stratégie que Marine Le Pen (la première vire Sens commun et le PCD, quand la seconde continue la chasse aux «marionistes»).

Bref, ce qui m’inquiète, ce n’est pas vraiment, comme mes excellents confrères, la rupture de la «digue» entourant le RN, mais l’absence totale de capacité de discussion entre les patriotes et entre les droites !