LREM et Nupes contre le peuple français

L’idéologie n’a pas de limites. C’est un constat simple, mais qui se vérifie sans cesse. À l’heure actuelle, la France s’enlise toujours plus dans la galère, prise en otage par une pénurie d’essence qui s’éternise. Nos concitoyens sont étranglés par l’inflation et galèrent à boucler les fins de mois, tout en regardant nos services disparaître et devenir de plus en plus inaccessibles et débordés.

Pendant ce temps-là, les députés européens LREM et NUPES préfèrent, eux, s’enfoncer dans l’idéologie. Au détour d’un texte sans rapport, les voilà qui votent, main dans la main, un accès privilégié à tous nos services pour tous les réfugiés !

Entendons-nous bien : la protection internationale est un mécanisme légitime, qui doit être maintenu pour garantir une protection aux réfugiés réellement victimes ou menacés. En revanche, nous ne pouvons cautionner que cette protection soit dévoyée, pour être étendue « aux Roms et aux ressortissants de pays tiers qui résidaient légalement en Ukraine » et à « tous les réfugiés » indépendamment de leur statut, qu’ils soient là illégalement ou pas. Bien sûr qu’ils traversent une crise indicible, mais ils ne relèvent en rien de la protection internationale !

Alors que ces personnes peuvent sans problème rentrer chez eux, on préfère leur donner accès à tout : à notre marché de l’emploi, à nos formations, à nos soins de santé, aux moyens de subsistance, aux aides sociales, à tout !

« La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. » Cette déclaration de Michel Rocard a 30 ans, mais elle n’a pas pris une ride. La France de 2022, cette France qui peine à se relever des crises successives, n’est même plus capable de protéger ses propres citoyens, voilà qu’on lui demande maintenant d’accueillir ceux des autres.

Cette trahison des députés LREM et NUPES est inacceptable. Par idéologie pure, ils sacrifient les Français, faisant d’eux des citoyens de deuxième zone, moins prioritaires que tous les étrangers dans l’accès à leurs propres services.

Il est temps que les politiques se réveillent et assument leurs responsabilités. Les Français en ont marre, et ils ont raison ! Nous continuerons de lutter par tous les moyens contre ces attaques contre le peuple français !

Dominique Bilde

Député européen